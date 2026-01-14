توتنهام يتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد رسميا

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده رسميا مع كونور جالاجير، قادمًا من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

كان جالاجير قد خاض تجربة في إنجلترا مسبقا مع فريق تشيلسي قبل الرحيل إلى أتلتيكو مدريد ثم يعود مجددا إلى الدوري الإنجليزي ولكن بقميص السبيرز.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا طويل الأمد مع “السبيرز”.

وعبر المدرب توماس فرانك عن سعادته البالغة بحسم هذه الصفقة، مؤكدًا أن النادي عمل بجد واجتهاد لضم اللاعب إلى صفوفه.

واختتم أن جالاجير يمتلك طاقة هائلة وقدرة مميزة على الضغط والتسجيل، مما يمنح الفريق مرونة تكتيكية في منطقة وسط الملعب، وهو الأمر الذي كان يبحث عنه النادي منذ فترة طويلة لتعزيز القوام الأساسي للفريق بشكل فني متميزًا.