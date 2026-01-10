تشكيل مباراة توتنهام وأستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي توتنهام وأستون فيلا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.
تشكيل توتنهام
حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو
خط الدفاع: بيدرو بورو – ميكي فان دي فان – كيفين دانسو – بن دافيس
خط الوسط: آرشي جراي – جواو بالينيا – تشافي سيمونز
خط الهجوم: ويلسون أودوبيرت – ماتيس تيل – ريتشارليسون
تشكيل أستون فيلا
حراسة المرمى: ماركو بيزوت
خط الدفاع: ماتي كاش – إزري كونسا – باو توريس – إيان ماتسين
خط الوسط: أبو بكر كامارا – جون ماكجين – لامار بولارد
خط الهجوم: إيمي بوينديا – مورغان روجرز – دونيل مالين