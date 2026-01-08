توتنهام يغرق في دوامة الإصابات.. غيابات طويلة تضرب صفوف الفريق

تتواصل أزمات الإصابات داخل صفوف نادي توتنهام، في ضربة قوية للفريق خلال الفترة الحالية، بعدما تعرض عدد من اللاعبين لإصابات متفاوتة القوة، ما يربك حسابات الجهاز الفني.

وأكدت التقارير أن محمد عبدالقدوس سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر، بعد إصابته في الوتر والعضلة الأمامية، ليضاف إلى قائمة الغيابات الطويلة.

لوكاس بيرجفال ورودريجو بينتانكور

وفي الوقت نفسه، تعرض كل من لوكاس بيرجفال ورودريجو بينتانكور لإصابات عضلية، دون تحديد مدة غيابهما بشكل نهائي حتى الآن.

ديان كولوسيفسكي

وتزداد الأزمة تعقيدًا مع حالة ديان كولوسيفسكي، حيث يحتاج اللاعب إلى شهر إضافي على الأقل قبل العودة للتدريبات الجماعية على أرض الملعب.

وتأتي هذه الإصابات في ظل غيابات مؤثرة أخرى يعاني منها الفريق، أبرزها دومينيك سولانكي، جيمس ماديسون، ديستني أودوجي، بابي سار، وإيف بيسوما، ما يضع توتنهام أمام تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.