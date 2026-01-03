ماراثون شاق .. تعليق صادم من مدرب توتنهام بشأن فترته مع السبيرز

شبه المدير الفني توماس فرانك الفترة التي قضاها في توتنهام هوتسبير بخوض ماراثون شاق، قائلاً : إنه يحاول الآن اجتيازه ويأمل أن يؤتي ثماره على المدى الطويل.



بعد تعادلهم السلبي مع برينتفورد يوم الخميس، يحتل توتنهام المركز الثاني عشر في الترتيب بفوز واحد فقط في آخر أربع مباريات له في الدوري.



خلال فترة التعادل، ردد المشجعون هتافات "توتنهام ممل، ممل"، واستُقبل فرانك بصيحات استهجان عندما ذهب ليصفق للمشجعين.



وعندما سُئل فرانك عما إذا كان يستمتع بوقته في قيادة توتنهام، قال للصحفيين: "عندما تحتاج إلى بذل جهد كبير، ويكون الأمر غير سلس وصعب، فمن المحتمل أن يكون من الصعب الاستمتاع به".



وأضاف: "إذا بذلت جهدًا كبيرًا، فلن أستمتع بتلك اللحظة، لكنني أعلم أنني بحاجة إلى التركيز والاجتهاد لتجاوزها، نحن في موقف يتطلب منا بذل جهد كبير للبقاء فيه."



وتابع: "عندما ننظر إلى الوراء إلى هذه الفترة أو ربما هذه السنة الأولى الصعبة، سنقول يا لها من تجربة تعليمية، لقد جعلتنا أفضل بكثير للمستقبل، لذا فالإجابة المختصرة هي لا، الحقيقة هي أنه لا يمكنك ذلك."



قال المدرب الدنماركي إنه يتفهم إحباطات المشجعين ويعتقد أن النجاح سيغير موقفهم.



وواصل فرانك: "عندما أضع نفسي جانبا وأنظر إلى الأسفل، أفكر يا له من شرف أن أكون مسؤولاً عن هذا النادي الرائع في فترة انتقالية كبيرة".



واختتم: "إنها بالتأكيد ماراثون، ويبدو أنها بالتأكيد واحدة من أصعب الأميال التي أقطعها الآن، لكن استمر في التقدم."



ويستضيف توتنهام يوم الأحد فريق سندرلاند صاحب المركز الساب في الدوري الإنجليزي.