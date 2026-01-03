قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماراثون شاق .. تعليق صادم من مدرب توتنهام بشأن فترته مع السبيرز

توتنهام
توتنهام
مجدي سلامة

شبه المدير الفني توماس فرانك الفترة التي قضاها في توتنهام هوتسبير بخوض ماراثون شاق، قائلاً : إنه يحاول الآن اجتيازه ويأمل أن يؤتي ثماره على المدى الطويل.


بعد تعادلهم السلبي مع برينتفورد يوم الخميس، يحتل توتنهام المركز الثاني عشر في الترتيب بفوز واحد فقط في آخر أربع مباريات له في الدوري.


خلال فترة التعادل، ردد المشجعون هتافات "توتنهام ممل، ممل"، واستُقبل فرانك بصيحات استهجان عندما ذهب ليصفق للمشجعين.


وعندما سُئل فرانك عما إذا كان يستمتع بوقته في قيادة توتنهام، قال للصحفيين: "عندما تحتاج إلى بذل جهد كبير، ويكون الأمر غير سلس وصعب، فمن المحتمل أن يكون من الصعب الاستمتاع به".


وأضاف: "إذا بذلت جهدًا كبيرًا، فلن أستمتع بتلك اللحظة، لكنني أعلم أنني بحاجة إلى التركيز والاجتهاد لتجاوزها، نحن في موقف يتطلب منا بذل جهد كبير للبقاء فيه."


وتابع: "عندما ننظر إلى الوراء إلى هذه الفترة أو ربما هذه السنة الأولى الصعبة، سنقول يا لها من تجربة تعليمية، لقد جعلتنا أفضل بكثير للمستقبل، لذا فالإجابة المختصرة هي لا، الحقيقة هي أنه لا يمكنك ذلك."


قال المدرب الدنماركي إنه يتفهم إحباطات المشجعين ويعتقد أن النجاح سيغير موقفهم.


وواصل فرانك: "عندما أضع نفسي جانبا وأنظر إلى الأسفل، أفكر يا له من شرف أن أكون مسؤولاً عن هذا النادي الرائع في فترة انتقالية كبيرة".


واختتم: "إنها بالتأكيد ماراثون، ويبدو أنها بالتأكيد واحدة من أصعب الأميال التي أقطعها الآن، لكن استمر في التقدم."


ويستضيف توتنهام يوم الأحد فريق سندرلاند صاحب المركز الساب في الدوري الإنجليزي.

توماس فرانك توتنهام توتنهام هوتسبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

ترشيحاتنا

إندريك

فونسيكا يشيد بتأقلم إندريك قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

منتخب مصر

الدردير: استرها على السودان يارب .. يارب نكسب السنغال

كأس عاصمة مصر

عقوبات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر

بالصور

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد