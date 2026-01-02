برينتفورد يتعادل سلبيا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

انتهت مواجهة برينتفورد ضد توتنهام بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب جي تك كوميونيتي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول أيام عام 2026.

شهدت المباراة أداءً متوازناً، حيث انحصر اللعب أغلب فتراته في وسط الملعب، مع محاولات هجومية محدودة من كلا الفريقين، اصطدمت بتنظيم دفاعي محكم وتألق حارسي المرمى، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد المباراة

برينتفورد: يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات، التعادل في 3، والخسارة في 8، بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

توتنهام: يتواجد في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، من 7 انتصارات، 5 تعادلات، و7 هزائم، ليواصل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

تشكيل توتنهام أمام برينتفورد

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو، فان دي فين، روميرو، سبينس

الوسط: أودوبيرت، بينتانكور، بالينها

الهجوم: قدوس، ريتشارلسون، جراي

المباراة أظهرت صعوبة كسر التعادل نتيجة التنظيم الدفاعي لكلا الفريقين، وسط غياب الفاعلية الهجومية، لتكون نقطة التعادل عادلة للطرفين في الجولة الـ19 من البريميرليج.