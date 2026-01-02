قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
خبير سياسي: الهجوم على مقر إقامة الرئيس بوتين كان مخططا بدقة ومتعدد المراحل
"كنز مدفون" يعيد خريطة توزيع المعادن النادرة.. ماذا وجد العلماء؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائد الدعم السريع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برينتفورد يتعادل سلبيا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
حمزة شعيب

انتهت مواجهة برينتفورد ضد توتنهام بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب جي تك كوميونيتي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول أيام عام 2026.

شهدت المباراة أداءً متوازناً، حيث انحصر اللعب أغلب فتراته في وسط الملعب، مع محاولات هجومية محدودة من كلا الفريقين، اصطدمت بتنظيم دفاعي محكم وتألق حارسي المرمى، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد المباراة

  • برينتفورد: يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات، التعادل في 3، والخسارة في 8، بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.
  • توتنهام: يتواجد في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، من 7 انتصارات، 5 تعادلات، و7 هزائم، ليواصل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

تشكيل توتنهام أمام برينتفورد

  • حراسة المرمى: فيكاريو
  • الدفاع: بيدرو بورو، فان دي فين، روميرو، سبينس
  • الوسط: أودوبيرت، بينتانكور، بالينها
  • الهجوم: قدوس، ريتشارلسون، جراي

المباراة أظهرت صعوبة كسر التعادل نتيجة التنظيم الدفاعي لكلا الفريقين، وسط غياب الفاعلية الهجومية، لتكون نقطة التعادل عادلة للطرفين في الجولة الـ19 من البريميرليج.

برينتفورد توتنهام الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

نيسان باترول

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

هاتف آيفون برو

شاشة بلا فتحات.. آيفون 20 برو يلوح بثورة جديدة في الهواتف الذكية

دفسك اي 5 موديل 2026

مواصفات دفسك أي 5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد