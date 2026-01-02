بعد خروج الأهلي والزمالك.. أيمن يونس: يجب تغيير لوائح بطولة كأس العاصمة

اقترح أيمن يونس لاعب الزمالك السابق تغير لوائحك بطولة كاس العاصمة بعد خروج نادي الأهلي والزمالك منها .



وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس: "يعني لما تعمل بطولة زي كأس العاصمة في فترة توقف طويلة، لازم يكون ليها لائحة خاصة بأفكار مختلفة علشان تضمن منافسة قوية عادلة، من الافكار مثلا كل فريق 5 لاعبين تحت السن في الملعب..لازم تكون البطولة مختلفة ومليانة دوافع للاعبين.. البطولة دي محتاجة لائحة مختلفة بفكر جديد.. فكروا ".

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأقيمت المواجهة على استاد برج العرب، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث لم ينجح الزمالك في مجاراة تفوق الاتحاد السكندري الذي حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.