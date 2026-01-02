محمد أبو العلا ينفي شائعات تمرد لاعبي الزمالك.. ويؤكد التزام عبد الله السعيد

أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن تمرد لاعبي الفريق الأول ورفضهم خوض المباريات لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الدقة.

وأوضح أبو العلا، خلال تصريحاته عبر قناة نادي الزمالك، أن الحديث عن وجود رفض جماعي أو حالة تمرد داخل الفريق أمر غير موجود، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك اعتادوا تحمل المسؤولية والعمل في أصعب الظروف، وهو ما ظهر جليًا على مدار فترات طويلة، سواء مع الجيل الحالي أو الأجيال السابقة.

وأضاف أن أحد أهم أسباب استمرار الزمالك واقفًا على قدميه رغم الأزمات هو تحمّل اللاعبين، خاصة أبناء النادي، للمسؤولية، لافتًا إلى أن اللاعبين المنضمين من خارج الزمالك يندمجون سريعًا مع ثقافة النادي ويدركون قيمة القميص الأبيض وما يمثله من تاريخ وضغوط خاصة.

وشدد أبو العلا على أن وجود مطالب لدى اللاعبين أمر طبيعي في أي نادٍ محترف، لكن غير الطبيعي هو الظروف الاستثنائية التي يعمل في ظلها لاعبو الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يظل دائمًا مادة خصبة لإطلاق الشائعات وصناعة الأخبار الساخنة، سواء بشأن التمرد أو الادعاء بالتمارض أو افتعال الأزمات.

وأشار إلى أن التزام اللاعبين ظهر بوضوح في مشاركات الفريق بمختلف البطولات، وسفرهم وخوضهم المنافسات رغم تأخر المستحقات في فترات عديدة، وهو ما سبق أن أشاد به مدير الكرة والإدارة الرياضية أكثر من مرة، مؤكدين صبر اللاعبين وتحملهم للأعباء.

وبخصوص عبد الله السعيد، استنكر أبو العلا ما يتم ترديده عن امتناع اللاعب عن المشاركة، مؤكدًا أن عبد الله السعيد يُعد نموذجًا للاعب المحترف والمسؤول، ويتمتع بقيمة كبيرة داخل وخارج الملعب، فضلًا عن كونه قدوة داخل غرفة الملابس بسلوكه وأخلاقه والتزامه.

وأضاف أن جميع المديرين الفنيين الذين تولوا تدريب الزمالك في الفترة الماضية أشادوا بدور عبد الله السعيد وانضباطه، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن يصدر عنه أي تصرف يتنافى مع تاريخه الطويل.

واختتم أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن عبد الله السعيد يعاني من إصابة ويتواجد في المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي، ويحصل على راحة مثل باقي المصابين، على أن يعود في التوقيت المحدد له، مطالبًا بضرورة التخفيف من حدة الشائعات التي تُثار بشكل مستمر حول نادي الزمالك ولاعبيه.