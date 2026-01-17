تشكيل توتنهام أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه أمام وست هام، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير كالتالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو – ميكي فان دي فان – كيفين دانسو – بن دافيس.

خط الوسط: آرشي جراي – جواو بالينيا – تشافي سيمونز.

خط الهجوم: ويلسون أودوبيرت – ماتيس تيل.

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.