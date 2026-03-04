عزاء إيناس الليثي فى مسجد المشير الجمعة المقبل

قررت أسرة الإعلامية إيناس الليثي إقامة العزاء، يوم الجمعة المقبل، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، داخل قاعة الإيمان.

من هي إيناس الليثي؟

بدأت إيناس الليثي مشوارها المهني في المجال الإعلامي، حيث عملت مذيعة راديو في محطة بانوراما FM، قبل أن تنتقل إلى شاشة التليفزيون عبر قناة MBC مصر، وقدمت خلالها برنامج «أحسن ناس».

ولاحقًا، انضمت إلى قناة المحور، وقدمت برنامج «الطبيب» خلال الفترة من 2014 إلى 2015.

وعلى صعيد التمثيل، شاركت الراحلة في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل “مملكة يوسف المغربي”، كما ظهرت ضمن شخصيات الموسم الثالث من برنامج “سيد أبو حفيظة”.

كما ضمت مسيرتها الفنية أعمالًا أخرى، منها مسلسلات “قانون عمر”، “مدرسة الحب (الجزء الثالث)”، “نوايا بريئة”، “واكلينها والعة”.