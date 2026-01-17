تعليق من أحمد موسى على صفارات استهجان جماهير مغربية في مباراة مصر ونيجيريا

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

واستنكر الإعلامي أحمد موسى قيام بعض الجماهير المغربية بإطلاق صفارات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني المصري في مباراة منتخب مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.