أحمد موسى عن مباراة مصر والسنغال: الحكم فاسد والماتش اتسرق.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكم لم يحقق العدالة، وكان أسوأ حكم في قارة إفريقيا، وصلاح وإمام عاشور ومرموش "اتضربوا ضرب رهيب"، والحكم كان منحازًا لمنتخب السنغال، و"الفار فاسدين"، والحكم لم يتعامل إلا بالمجاملة، والاتحاد الإفريقي لازم يكون ليه موقف.



وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن:" اللي تم النهارده مش كورة قدم، إديني حقي أوعى تزعل، أنت لعبت ووصلت للمربع الذهبي، ومن الأول عاملين القرعة كده من الأول بحيث السنغال والمغرب يكونوا في النهائي".

وأضاف: "وقالوا الترتيبات مترتبة، يعني مترتب ومتخطط في هذه البطولة، خلو الناس والجماهير يكون فيه كورة قدم وفيه فساد وتدخلات لا نراها في أوروبا".

وتابع: "وأوروبا عندهم عدل أفضل من هنا، ومشوفناش صفارة فيها عدالة، ولكل المصريين لازم تكون فرحان بمنتخب بلدك وقدرت توصل للمربع الذهبي، وسجلوا هدف السنغال الشوط التاني للسطو على المباراة وسرقتها بمساعدة الحكم".

وأوضح: "والوقت اللي ضاع 10 دقائق هو حسب الحكم 5 دقائق، ومن أول ما الحكم اتعين قولنا إنه هنخسر، و"الحكم" فاسد وغير عادل وغير منصف".

واختتم: "إحنا مصر في الآخر، ومحدش هيوصل لـ7 بطولات، إحنا ملوك إفريقيا شاء من شاء وأبى من أبى، وكان فيه ضغط رهيب على صلاح، 3 بيضربوا في صلاح ومرموش وإمام عاشور وياسر إبراهيم، منتخبنا كله اتضرب بمساعدة الحكم، وعلى الأقل كان لينا ضربة جزاء، مش مكتوبلك إنك تروح النهائي، وسمعت بعض التعليقات من محللين قالوا مصر مش هتوصل للنهائي، عايزين مصر تخرج، وخرجت مصر بمنتهى الكرامة والأخلاق، ولازم ندعم منتخبنا، وهذه البطولة سُرقت من المنتخب".



