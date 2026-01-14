قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال

إسراء صبري

هاجم الإعلامي أحمد موسى أداء حكم مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال، مؤكدًا أن الحكم لم يحقق العدالة داخل الملعب، فهو أسوأ حكم في قارة أفريقيا، ومشيرًا إلى انحيازه الواضح لصالح المنتخب السنغالي.
 

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن لاعبي منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح وإمام عاشور وعمر مرموش، تعرضوا لـ«اعتداءات قوية ومتكررة» دون تدخل حاسم من الحكم، متابعا: " اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب، وتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» لم تُستخدم بعدالة.
 

وأضاف أن الحكم تعامل بالمجاملة فقط، متهمًا إياه بالفساد وعدم الإنصاف، مشددًا على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يجب أن يكون له موقف واضح تجاه ما حدث في المباراة.
 

كما أشار إلى أن الوقت بدل الضائع لم يُحتسب بشكل صحيح، حيث تم تقديره بخمس دقائق فقط رغم توقف اللعب لفترة أطول، مؤكدًا أن قرارات التحكيم أثّرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

 


 

