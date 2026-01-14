أحمد موسى: تمت سرقة المباراة من المنتخب المصري بمساعدة الحكم | فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، قائلًا: دعم المنتخب المصري ومساندته مستمرة.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، حكم المباراة كان ضد المنتخب، متابعًا: “هات حكم متميز ومحترم عشان نلعب بعدل”.



وأكمل: لم نر العدل التحكيمي في تلك المباراة ولنا أكثر من خطأ، مضيفًا: تمت سرقة المباراة من المنتخب المصري بمساعدة الحكم وغرفة الفار.



وأوضح: منتخب السنغال لديه عدد كبير من المحترفين، ولكن منتخب مصر لديه 3 لاعبين فقط، متابعًا: كل التحية للمنتخب المصري لاعبين وجهازًا فنيًا، ومازال أمامنا كأس العالم.

