ساديو ماني: كنا نعرف أن المباراة صعبة ونجحنا في حرمان المنافس من صناعة الفرص

أكد ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، على صعوبة مواجهة مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق اعتمد على خبرته السابقة في البطولات لضمان السيطرة على مجريات المباراة.

وقال ماني: "كنا نعرف أن المباراة صعبة، وحاولنا استغلال التجربة السابقة في البطولات. حرّمنا المنافس من خلق الفرص، وفرضنا سيطرة على وسط الملعب، مع رقابة صارمة على لاعبي مصر مثل مرموش وصلاح، وحافظنا على التوازن بين الهجوم والدفاع".

وأضاف: "أتيحت لي فرصة للتسجيل، ونجحت في استغلالها، حيث وصلت الكرة إلي بشكل جيد، واستخدمت حسّي التهديفي لتسديدة مفاجئة على حارس المنتخب".

وعن المباراة النهائية المحتملة، أكد ماني: "ندرك تمامًا طبيعة النهائي، حيث يتوجب الفوز مهما كانت الطريقة، وسأسعى لاستغلال أي فرصة لتحقيق اللقب".