أخبار التوك شو| أحمد موسى: تمت سرقة المباراة من المنتخب المصري بمساعدة الحكم.. الفصائل الفلسطينية تثمن دور مصر في إنهاء معاناة الفلسطينيين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





أحمد موسى: تمت سرقة المباراة من المنتخب المصري بمساعدة الحكم | فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، قائلًا: دعم المنتخب المصري ومساندته مستمرة.

الفصائل الفلسطينية تثمن دور مصر في إنهاء معاناة الفلسطينيين

ثمّن بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة دورَ مصر وقطر وتركيا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمهم للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الصحة: مصر تسير في طريق تنازلي بوفيات الرضع وحديثي الولادة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تسير في طريق تنازلي في وفيات الرضع وحديثي الولادة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أكد انخفاض كبير في وفيات المواليد.



يجب معاقبته.. رئيس لجنة الحكام السابق يهاجم حكم مباراة منتخب مصر والسنغال

قال الحكم الدولي ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حكم المباراة مصر والسنغال كان لابد أن يعاقب بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الجزائر وعدم احتساب ركلة جزاء لهم، ولكن تفاجئنا بأنه يكون حكم مباراة ربع النهائي.

البرغوثي: الموقف المصري الحازم منع التهجير وأفشل المخططات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّه يتم التركيز في هذه المرحلة على ضمان استمرار وقف إطلاق النار ووقف التعديات التي تجري، وضمان تشكيل اللجنة وأن تبدأ فعلياً بالعمل لضمان وصول المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة ونضمن البدء بعملية إعادة الإعمار.



عضو المكتب السياسي لحماس: مستعدون لتسليم إدارة شئون غزة للجنة التكنوقراط

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ اجتماعات الفصائل والقوى الفلسطينية المنعقدة في القاهرة تأتي في إطار متابعة القضايا المرتبطة بهموم الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة الاستمرار في الخطوات والمراحل المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.



الجيش السوداني: حققنا نجاحات بجنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع

أكد الجيش السوداني، مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الدعم السريع خلال اشتباكات في جنوب كردفان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

السياحة: لا خروج لقطع أثرية نادرة في المعارض الخارجية

أكد خالد سعد مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوارة السياحة والآثار، أن فكرة المعارض الأثرية الخارجية متواجدة منذ 35 عاما ونتلقى دعوات من المتاحف العالمية والجامعات العالمية لعرض قطع أثرية مصرية .

اللواء وائل ربيع: اجتماع الفصائل الفلسطينية أحد النجاحات التي حققتها مصر مؤخرا

قال اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إنّ اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يُعد أحد النجاحات المهمة التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القاهرة استضافت الفصائل الفلسطينية عدة مرات في الأشهر الماضية، في إطار جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بينها.



مصر ترسم طريق السلام في السودان.. توجيهات رئاسية حاسمة ودعم أممي لمسار التهدئة

يشهد السودان منذ اندلاع الصراع المسلح أزمة إنسانية وأمنية متفاقمة، انعكست في نزوح ملايين المدنيين، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتعطل مؤسسات الدولة.