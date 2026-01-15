قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر
السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تنبيهاً أمنياً لموظفيها: تأكدوا من صلاحية جوازات سفركم
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: تمت سرقة المباراة من المنتخب المصري بمساعدة الحكم.. الفصائل الفلسطينية تثمن دور مصر في إنهاء معاناة الفلسطينيين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


 

أحمد موسى: تمت سرقة المباراة من المنتخب المصري بمساعدة الحكم | فيديو
علّق الإعلامي أحمد موسى على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، قائلًا: دعم المنتخب المصري ومساندته مستمرة.

الفصائل الفلسطينية تثمن دور مصر في إنهاء معاناة الفلسطينيين

ثمّن بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة دورَ مصر وقطر وتركيا والرئيس الأمريكي دونالد  ترامب على دعمهم للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الصحة: مصر تسير في طريق تنازلي بوفيات الرضع وحديثي الولادة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تسير في طريق تنازلي في وفيات الرضع وحديثي الولادة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أكد انخفاض كبير في وفيات المواليد.


يجب معاقبته.. رئيس لجنة الحكام السابق يهاجم حكم مباراة منتخب مصر والسنغال
قال الحكم الدولي ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حكم المباراة مصر والسنغال كان لابد أن يعاقب بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الجزائر وعدم احتساب ركلة جزاء لهم، ولكن تفاجئنا بأنه يكون حكم مباراة ربع النهائي.

البرغوثي: الموقف المصري الحازم منع التهجير وأفشل المخططات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّه يتم التركيز في هذه المرحلة على  ضمان استمرار وقف إطلاق النار ووقف التعديات التي تجري، وضمان تشكيل اللجنة وأن تبدأ فعلياً بالعمل لضمان وصول المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة ونضمن البدء بعملية إعادة الإعمار.


عضو المكتب السياسي لحماس: مستعدون لتسليم إدارة شئون غزة للجنة التكنوقراط
قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ اجتماعات الفصائل والقوى الفلسطينية المنعقدة في القاهرة تأتي في إطار متابعة القضايا المرتبطة بهموم الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة الاستمرار في الخطوات والمراحل المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.


الجيش السوداني: حققنا نجاحات بجنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
أكد الجيش السوداني، مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الدعم السريع خلال اشتباكات في جنوب كردفان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

السياحة: لا خروج لقطع أثرية نادرة في المعارض الخارجية
أكد خالد سعد مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوارة السياحة والآثار، أن فكرة المعارض الأثرية الخارجية متواجدة منذ 35 عاما ونتلقى دعوات من المتاحف العالمية والجامعات العالمية لعرض قطع أثرية مصرية .

اللواء وائل ربيع: اجتماع الفصائل الفلسطينية أحد النجاحات التي حققتها مصر مؤخرا
قال اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إنّ اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يُعد أحد النجاحات المهمة التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القاهرة استضافت الفصائل الفلسطينية عدة مرات في الأشهر الماضية، في إطار جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بينها.


مصر ترسم طريق السلام في السودان.. توجيهات رئاسية حاسمة ودعم أممي لمسار التهدئة
يشهد السودان منذ اندلاع الصراع المسلح أزمة إنسانية وأمنية متفاقمة، انعكست في نزوح ملايين المدنيين، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتعطل مؤسسات الدولة.

أحمد موسى منتخب مصر القوى الفلسطينية وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين ودعم حضانات مستشفى الواسطى المركزي بـ4 أجهزة فينت

محافظة دمياط

شاهد.. الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بالمسجد الجديد بدمياط

رغم عدم استقرار الأحوال الجوية .. ضواحي بورسعيد يواصل مداهمة اوكار فرز القمامة

رغم عدم استقرار الأحوال الجوية.. ضواحي بورسعيد يواصل مداهمة أوكار فرز القمامة

بالصور

بإطلالة ملفتة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

لأول مرة.. شيفرولية سبارك الكهربائية تصل مصر رسميًا - أسعار ومواصفات

شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية

لوك فرنسي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد