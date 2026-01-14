السياحة: لا خروج لقطع أثرية نادرة في المعارض الخارجية

أكد خالد سعد مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوارة السياحة والآثار، أن فكرة المعارض الأثرية الخارجية متواجدة منذ 35 عاما ونتلقى دعوات من المتاحف العالمية والجامعات العالمية لعرض قطع أثرية مصرية .

وقال خالد سعد في حواره على قناة " المحور"، :" لدينا لجنة المعارض في المتحف المصري تقوم بدراسة حالة القطع الاثرية التي يتم اختيارها للتواجد في المعارض الأثرية الخارجية ".

وتابع خالد سعد :" استراتيجية في المجلس الأعلى للآثار قائمة على أنه لا خروج لقطع أثرية نادرة في معارض اثرية خارجية ".

وأكمل خالد سعد :" مصر تعتبر اكبر دولة في العالم تتلقى عروض لإقامة معارضة أثرية في عدد من دول العالم"، مضيفا:" مصر تمتلك أثار فريدة ومصر الدولة الوحيدة التي لديها علم خاص بتراثها وتاريخها وهو علم المصريات ".

ولفت خالد سعد:" عند الخروج في أي معرض أثري خارجي يكون هناك شركة تأمين لتأمين الأثار ".

واحتفلت وزارة السياحة والآثار اليوم بعيد الآثاريين، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريما لدروهم الهام في حفظ آثار مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية.

عيد الآثاريين المصريين

ووعد وزير السياحة والآثار شريف فتحى،باستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.