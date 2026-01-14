قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
توك شو

السياحة: لا خروج لقطع أثرية نادرة في المعارض الخارجية

المعارض الأثرية
المعارض الأثرية
هاني حسين

أكد خالد سعد مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوارة السياحة والآثار، أن فكرة المعارض الأثرية الخارجية متواجدة منذ 35 عاما ونتلقى دعوات من المتاحف العالمية والجامعات العالمية لعرض قطع أثرية مصرية .

وقال خالد سعد في حواره على قناة " المحور"، :"  لدينا لجنة المعارض في المتحف المصري تقوم بدراسة حالة القطع الاثرية التي يتم اختيارها للتواجد في المعارض الأثرية الخارجية ".

وتابع خالد سعد :" استراتيجية في المجلس الأعلى للآثار قائمة على أنه لا خروج  لقطع أثرية نادرة في معارض اثرية خارجية ".

وأكمل خالد سعد :"  مصر تعتبر اكبر دولة في العالم تتلقى عروض لإقامة معارضة أثرية في عدد من دول العالم"، مضيفا:" مصر تمتلك أثار فريدة ومصر الدولة الوحيدة التي لديها علم خاص بتراثها وتاريخها وهو علم المصريات ".

ولفت خالد سعد:"  عند الخروج في أي معرض أثري خارجي يكون هناك شركة تأمين لتأمين الأثار ".

واحتفلت وزارة السياحة والآثار اليوم بعيد الآثاريين، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريما لدروهم الهام في حفظ آثار مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية.

عيد الآثاريين المصريين

ووعد وزير السياحة والآثار شريف فتحى،باستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.

الآثار السياحة اخبار التوك شو مصر المعارض الاثرية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
محافظ الشرقية
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
محافظ الشرقية
