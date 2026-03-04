قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها المهندس عمرو المصري مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا وذلك لبحث خطة مشتركة لتفعيل ودفع تبنّي حسابات Microsoft 365 لطلاب جامعة بنها وتعظيم الاستفادة من اتفاقية وزارة التعليم العالي في مصر.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور احمد طه المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أنه تم بحث مقترحات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل التجربة التعليمية من واقع تجارب مايكروسوفت في قطاع التعليم في المنطقة، بالإضافة إلى خطة تفعيل الطلاب (Microsoft 365) وآلية توفير الحسابات، وحملة التواصل، ورحلة إرشاد لتهيئة الطلاب، ونموذج الدعم.

 وذلك في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل الجامعة، مشيرا إلى أهمية المشاركة الفعّالة  لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من اجل الاستفادة من هذه الفرصة المميز.

تدريب الطلاب 


وأوضح الجيزاوى إلى انه تم مناقشة خطة التمكين والتدريب للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والمسؤولين)، وبرنامج سفراء مُمكّنين بالتعاون مع الشركة.


وفى نفس السياق قام نواب رئيس الجامعة ومدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا بافتتاح فعاليات متميزة بالحرم الجامعي بكلية التجارة والإدآب وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مايكروسوفت العالمية، من خلال تنظيم لقاء مباشر بين الطلاب وممثلي شركة مايكروسوفت للتعرّف على أحدث الحلول والخدمات التقنية التي تُمكّن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من تحقيق أقصى استفادة في مجالي الدراسة والبحث العلمي، مع إتاحة فرصه الحصول على اختبارات معتمدة دوليًا دون أي رسوم إضافية.

