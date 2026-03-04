رئيس جامعة بنها يستقبل مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها المهندس عمرو المصري مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا وذلك لبحث خطة مشتركة لتفعيل ودفع تبنّي حسابات Microsoft 365 لطلاب جامعة بنها وتعظيم الاستفادة من اتفاقية وزارة التعليم العالي في مصر.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور احمد طه المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أنه تم بحث مقترحات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل التجربة التعليمية من واقع تجارب مايكروسوفت في قطاع التعليم في المنطقة، بالإضافة إلى خطة تفعيل الطلاب (Microsoft 365) وآلية توفير الحسابات، وحملة التواصل، ورحلة إرشاد لتهيئة الطلاب، ونموذج الدعم.

وذلك في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل الجامعة، مشيرا إلى أهمية المشاركة الفعّالة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من اجل الاستفادة من هذه الفرصة المميز.

تدريب الطلاب



وأوضح الجيزاوى إلى انه تم مناقشة خطة التمكين والتدريب للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والمسؤولين)، وبرنامج سفراء مُمكّنين بالتعاون مع الشركة.



وفى نفس السياق قام نواب رئيس الجامعة ومدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا بافتتاح فعاليات متميزة بالحرم الجامعي بكلية التجارة والإدآب وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مايكروسوفت العالمية، من خلال تنظيم لقاء مباشر بين الطلاب وممثلي شركة مايكروسوفت للتعرّف على أحدث الحلول والخدمات التقنية التي تُمكّن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من تحقيق أقصى استفادة في مجالي الدراسة والبحث العلمي، مع إتاحة فرصه الحصول على اختبارات معتمدة دوليًا دون أي رسوم إضافية.