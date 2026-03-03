"من أجل قلوب أطفالنا".. جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة بكفر سندنهور

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة بمدرسة التعليم الأساسي في كفر سندنهور ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.

تأتي القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبها أضافت الدكتورة نيرمين عدلي، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي شمل 68 حالة أطفال و67 حالة رمد بإجمالي 135 حالة، بالإضافة إلي أنه تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.