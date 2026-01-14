إيهاب إمام: السياحة ملف أمن قومي وخطة متكاملة لجذب الاستثمارات العالمي

قال النائب إيهاب إمام، عضو لجنة السياحة بـ مجلس النواب، إن السياحة تُعد أحد ملفات الأمن القومي، لما لها من دور محوري في جذب الاستثمارات السياحية العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح إمام، في تصريحات صحفية اليوم، أن تنشيط قطاع السياحة يتطلب تنفيذ خطة متكاملة تشمل تطوير منظومة الطيران المدني، وتحسين المستلزمات والخدمات المرتبطة به، بما يسهم في تسهيل حركة السياح من مختلف دول العالم وزيادة معدلات الجذب السياحي.

وأشار عضو لجنة السياحة إلى أن تحسين البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للسائحين يمثلان عاملًا أساسيًا في دعم تنافسية المقصد السياحي المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد النائب إيهاب إمام أهمية تكثيف الترويج السياحي الخارجي وفتح أسواق جديدة، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات في المشروعات السياحية والفندقية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب العنصر البشري العامل في قطاع السياحة والطيران المدني، باعتباره أحد أهم عوامل تحسين تجربة السائح وتحقيق نمو مستدام للقطاع خلال المرحلة المقبلة