لنجاح الموسم.. شركات السياحة تستعد مبكرا للحج

اختتم وفد غرفة شركات السياحة جولته بالمملكة العربية استعدادا لموسم الحج بعدة لقاءات مهمة للغاية سواء مع مسؤولي الشركة المسؤولة عن خدمة حجاج السياحة وإنشاء وتجهيز مخيماتهم وتهيئتها لاستقبال الحجاج بكافة برامج الحج السياحي“ الفاخر والخمس نجوم والبري والاقتصادي”، وكذلك مباحثات مع مراكز الخدمة الميدانية السعودية المسؤولة عن كافة خدمات الحجاج والمخيمات.



استهدفت الاجتماعات وضع تصور مبكر لأفضل السبل لخدمة الحجاج ، وتوقع أية تطورات أو مشاكل قد تواجه الموسم ، ووضع مقترحات جاهزة بالحلول للتدخل الفوري وحلها.

الحج السياحي



ودارت مناقشات مستفيضة حوّل كافة خدمات الحجاج بين جميع الأطراف وتم التوصل إلى عدة اتفاقات حول الخدمات المقدمة ، كما تم استعراض نماذج من المقاعد و" الصوفابد " التي سيتم توفيرها للحجاج ، وكذلك استعراض نماذج من " البوكس " الخاص بإفطار حجاج البري والاقتصادي.



كما دار حديث مهم ومستفيض حول الخدمات المتميزة المقدمة لحجاج الخمس نجوم والحج الفاخر ببرج كدانة في مشعر منى ، والاتفاق على كافة الخدمات المقدمة لحجاج تلك المستويات.



حضر الاجتماع من الجانب المصري ممثلي القطاع الخاص في اللجنة العليا للحج والعمرة وهم كل من:- ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات ، ووليد خليل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة، بمشاركة ساهر سليم مدير السياحة الدينية بغرفة الشركات والذي أعد جدول أعمال تلك اللقاءات وتحديد أهم المناقشات خلالها.



تحديات حج الخمس نجوم



وخلال تلك الاجتماعات أكد ناصر تركي ضرورة تكاتف كل الجهود والجهات لانجاح الموسم والحرص على استمرار تميز الحج السياحي، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة هذا العام خاصة مع برامج حج الخمس نجوم ، ودخول مجموعة جديدة من مراكز الخدمة السعودية هذا العام للحج السياحي ، موضحا الثقة الكبيرة لدى قطاع السياحة بالجميع وأنهم سيبذلون أقصى جهدهم لخدمة الحجاج وتميز الخدمات المقدمة لهم بكافة برامج الحج السياحي.

اهتمام خاص بالحج البري



من جانبه أكد أحمد إبراهيم ان ما تم تقديمه واستعراضه من قبل شركة الراجحي ومراكز الخدمة الميدانية يطمئن الجانب المصري، لكنه شدد في الوقت نفسه على الأهمية الكبيرة لحسن التنفيذ خلال الموسم.



وشدد أحمد إبراهيم، على أن الغرفة لن تكتفي بالمتابعة عن بعد للتجهيزات لكنها سوف تشارك بفاعلية ولن تبخل بجهد او فكر او اي شيء في سبيل خدمة حجاج السياحة جميعا.



وأكد أحمد إبراهيم خلال الاجتماعات على الاهتمام الكبير والخاص الذي يوليه الجميع بمصر سواء الوزارة او الغرفة او شركات السياحه بالحج البري الذي يختص بمحدودي الدخل ، مطالبا بتقديم خدمات على أعلى مستوى لبرامج السياحة عامة ، و للحج البري على وجه الخصوص



لقاءات دورية

ومن جانبه أكد يسري السعودي على ضرورة عقد عدة لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة للتباحث حول كافة خدمات الحج السياحي والتأكد من أن الاستعدادات تسير وفقا لما هو متفق عليه بين كافة الأطراف.



وأضاف أن من افضل ما تم الاتفاق عليه خلال الموسم الحالي أن يتم التواصل مباشرة بين الغرفة وشركة المسؤول ع خدم حجاج السياحة حيث تنقل الغرفة مطالب الشركات لها وتتلقى منهم ردودهم وردود مراكز الخدمة لتحقيق تنظيما أفضل وتسهيلا علي الجميع.



تصور شامل بالخدمات



أما وليد خليل فقد طالب بضرورة وضع تصور مبدئي شامل لآلية وصول الحجاج للمخيمات وتحركاتهم بها، وكميات الأطعمة والمشروبات التي يحتاجها الحجاج، وكذلك عدد دورات المياه وغيرها ، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا التصور جاهزا في أقرب وقت لبدء مناقشته ما بين الغرفة وشركات السياحة قبل إقراره في شكله النهائي.



كما طالب وليد خليل بضرورة دراسة المناخ في فترة الحج لتحديد آلية الطهي وحفظ الأطعمة وكميات المشروبات التي يحتاجها الحاج ، وكذلك سبل اعداد وتقديم التغذية وحفظها بالشكل الصحي المناسب



خدمات متميزة



وتم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على نوعية التغذية بالمخيمات، من بوفيهات مفتوحة ببرامج الخمس نجوم والفاخر ، ولانش بوكس كامل للاقتصادي والبري بحيث يكون شاملا لكافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الحجاج ، وكذلك الكميات التي سيتم تقديمها.



كما تم استعراض المقاعد والصوفا بيد بالمخيمات وأنواعها ومساحتها بالشكل التي تسمح براحة الحجاج.



كما تم الاتفاق على تقديم خدمات متميزة ببرج كدانة المخصص في مشعر منى لحجاج برامج الحج الفاخر ، وتحويل الخدمات به إلى خدمات فندقية راقية تناسب هذا المستوى المتميز للحج السياحي.