شركات السياحة: شهادة الالتهاب السحائي لـ الحج والعمرة صالحة 5 سنوات

أفادت غرفة شركات السياحة، أن شهادات التطعيم ضد الالتهاب السحائي الصادرة للحج والعمرة من وزارة الصحة والسكان المصرية وفقا لمتطلبات السفر الدولى الموثقة بخاتم شعار الجمهورية سارية ومعتمدة رسميا من وزارة الصحة والسكان صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الاصدار.

تطعيم الإلتهاب السحائي للحج والعمرة

أوضحت غرفة شركات السياحة، في منشور رقم 332 حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن القرار الصادر عن وزارة الصحة يتضمن شهادات الحج والعمرة السابق إصدارها ومازالت ضمن فترة صلاحيتها.

تابعت الغرفة، أن على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة والحج هذا العام 1447 هـ، العلم والاحاطة والعمل بما جاء عليه تجاه المعتمرين والحجاج، وذلك تفاديا لإلزامهم بإعادة التطعيم واستخراج شهادات جديدة دون مبرر صحى بما يترتب عليه تحميلهم أعباء ماليه غير مبررة.

على جانب ثمنت غرفة شركات السياحة الاجتماع المهم الذي نظمته وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية وبحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار وضيفه وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وأكدت الغرفة أن اللقاء شهد مناقشات مثمرة و موسعة حول موسم الحج والعمرة الحالي وكل ما يتعلق بالشؤون التنظيمية وغيرها من الأمور التي تضمن تحقيق سلامة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين المصريين.

وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أن تلك الزيارة للوزير السعودي ولقائه مع شريف فتحي وزير السياحة والأثار يدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما أنه يؤكد العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات وفي مقدمتها السياحة والحج والعمرة.

وأضاف الببلاوي أن المناقشات المهمة والمثمرة التي شهدها اللقاء الموسع بحضور أعضاء الغرفة من شركات السياحة من شأنه تعزيز الجهود المصرية السعودية المشتركة لخدمة الحجاج والمعتمرين المصريين، وتذليل الصعاب أمام الشركات في خدمة عملائها من ضيوف الرحمن، وكذلك الحل المبكر لأية مشاكل قد تواجه الموسم.