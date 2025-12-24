قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
أخبار البلد

شركات السياحة: شهادة الالتهاب السحائي لـ الحج والعمرة صالحة 5 سنوات

محمد الاسكندرانى

أفادت غرفة شركات السياحة، أن شهادات التطعيم ضد الالتهاب السحائي الصادرة للحج والعمرة من وزارة الصحة والسكان المصرية وفقا لمتطلبات السفر الدولى الموثقة بخاتم شعار الجمهورية سارية ومعتمدة رسميا من وزارة الصحة والسكان صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الاصدار.

تطعيم الإلتهاب السحائي للحج والعمرة

 

أوضحت غرفة شركات السياحة، في منشور رقم 332 حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن القرار الصادر عن وزارة الصحة يتضمن شهادات الحج والعمرة السابق إصدارها ومازالت ضمن فترة صلاحيتها.

تابعت الغرفة، أن على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة والحج هذا العام 1447 هـ، العلم والاحاطة والعمل بما جاء عليه تجاه المعتمرين والحجاج، وذلك تفاديا لإلزامهم بإعادة التطعيم واستخراج شهادات جديدة دون مبرر صحى بما يترتب عليه تحميلهم أعباء ماليه غير مبررة.

على جانب ثمنت غرفة شركات السياحة الاجتماع المهم الذي نظمته وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية وبحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار وضيفه وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وأكدت الغرفة أن اللقاء شهد مناقشات مثمرة و موسعة حول موسم الحج والعمرة الحالي وكل ما يتعلق بالشؤون التنظيمية وغيرها من الأمور التي تضمن تحقيق سلامة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين المصريين.

وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أن تلك الزيارة للوزير السعودي ولقائه مع شريف فتحي وزير السياحة والأثار يدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما أنه يؤكد العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات وفي مقدمتها السياحة والحج والعمرة.

وأضاف الببلاوي أن المناقشات المهمة والمثمرة التي شهدها اللقاء الموسع بحضور أعضاء الغرفة من شركات السياحة من شأنه تعزيز الجهود المصرية السعودية المشتركة لخدمة الحجاج والمعتمرين المصريين، وتذليل الصعاب أمام الشركات في خدمة عملائها من ضيوف الرحمن، وكذلك الحل المبكر لأية مشاكل قد تواجه الموسم.

