لتسهيله إجراءات وفود الحج والعمرة .. الصحفيين تهدي درع النقابة لـ مطار القاهرة

أهدت نقابة الصحفيين درع النقابة لشركة ميناء القاهرة الجوي، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المحاسب مجدي إسحق، والدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام، تقديراً للتعاون المميز الذي قدماه للصحفيين، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات سفرهم وعودتهم واستضافة الزملاء الصحفيين المسافرين لأداء الحج والعمرة بصالة كبار الزوار.

وأعرب محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، عن بالغ الشكر والتقدير لإدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ممثلة في رئيس مجلس إدارتها ورئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام، مشيداً بما قدّموه من تيسيرات واضحة عكست حرص إدارة الميناء على توفير أعلى مستويات الخدمة، وتقديرها للدور الوطني الذي يضطلع به الصحفيون والإعلاميون.

وأكد محمد السيد الشاذلي أن هذه المبادرات الكريمة من جانب شركة ميناء القاهرة الجوي تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى تطلع النقابة إلى تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.