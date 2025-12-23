قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
أخبار البلد

شركات السياحة: لقاء وزيري السياحة والحج يعزز نجاح موسم الحج والعمرة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

ثمنت غرفة شركات السياحة الاجتماع المهم الذي نظمته وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية وبحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار وضيفه وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

 وأكدت الغرفة أن اللقاء شهد مناقشات مثمرة و موسعة حول موسم الحج والعمرة الحالي وكل ما يتعلق بالشؤون التنظيمية وغيرها من الأمور التي تضمن تحقيق سلامة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين المصريين.

وزير السياحة والآثار 


وقد تم عقد اللقاء بحضور السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على هامش الزيارة الرسمية الحالية للوزير السعودي إلي مصر، وبحضور الوفد السعودي المرافق، وكذلك السيدة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة

كما حضر اللقاء من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات ووليد خليل رئيس لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية. 

وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أن تلك الزيارة للوزير السعودي ولقائه مع شريف فتحي وزير السياحة والأثار يدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما أنه يؤكد العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات وفي مقدمتها السياحة والحج والعمرة.

وأضاف الببلاوي أن المناقشات المهمة والمثمرة التي شهدها اللقاء الموسع بحضور أعضاء الغرفة من شركات السياحة من شأنه تعزيز الجهود المصرية السعودية المشتركة لخدمة الحجاج والمعتمرين المصريين، وتذليل الصعاب أمام الشركات في خدمة عملائها من ضيوف الرحمن، وكذلك الحل المبكر لأية مشاكل قد تواجه الموسم.

وأعرب رئيس غرفة الشركات عن أمله أن يسفر اللقاء بمناقشته المهمة عن آلية لاستمرار التواصل بين الجانبين وبما يضمن نجاح موسم الحج بشكل عام والحج السياحي بصورة خاصة، ومتابعة التجهيزات والاستعدادات سواء لعمرة شهر رمضان المبارك أو موسم الحج السياحي المقبل.

كما أشاد الببلاوي بما شهده اللقاء من مناقشات تضمنت عدة ملفات وأفكار تستهدف تطوير وتحسين تجربة المعتمرين وحجاج شركات السياحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق رضا المعتمرين والحجاج ويواكب التطورات المستمرة في منظومة الحج والعمرة.

بالصور

فيديو

