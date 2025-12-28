قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصومال يدعو الدول العربية لمساندته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
تفاجأت بالأمر .. القارئ محمد الملاح يعتذر عن واقعة رمي الأموال خلال تلاوته في باكستان | شاهد
مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نكون طرفًا في تهجير الفلسطينيين من أرضهم
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة: 12 يناير آخر موعد لمعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود

الحج السياحي
الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج 1447هـ / 2026م، وتنظيم الإجراءات التنفيذية بما يضمن تقديم خدمات متميزة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن يوم 12 يناير 2026 هو الموعد النهائي لإنهاء إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بحجاج الموسم وذلك بكل من مكة والمدينة، يأتي ذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

شركات السياحة 

وأشارت الغرفة إلى ضرورة الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة لإنهاء جميع الإجراءات دون أي استثناءات.

وشددت الغرفة على أن عدم الالتزام بالموعد المعلن قد يضطر وزارة السياحة والآثار، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، لا سيما ما يتعلق بقيمة التأمين المقدم من الشركات، وإنهاء إجراءات التضامن، وذلك وفقًا لما ورد بالفقرة (ج) من البند ثالثًا الخاص بإجراءات وشروط التنفيذ.

وأهابت غرفة شركات السياحة بالشركات المنفذة لبرامج الحج بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود قبل الموعد المحدد بمدة كافية، بما يضمن انسيابية الإجراءات اللاحقة دون تأخير، ويحافظ على مصالح الحجاج، ويجنب الشركات أية جزاءات قانونية قد تُطبق في حال المخالفة.

وأكدت الغرفة أن الالتزام بالتوقيتات المعتمدة يأتي في إطار الحرص المشترك بين الجهات المعنية والشركات السياحية على تقديم موسم حج منظم وآمن يليق بالحجاج المصريين، ويعكس صورة إيجابية عن منظومة الحج السياحي المصرية.

واختتمت الغرفة بيانها بتوجيه الشكر إلى الشركات السياحية على تعاونها المستمر، متمنية للجميع التوفيق والنجاح في موسم الحج الحالي.

الحج السياحي الحج حج سياحي شركات ووكالات السفر والسياحة شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

قداس عيد الميلاد

الخور أسقف بولس ساتي يترأس قداس عيد الميلاد للكلدان بمصر | صور

الحج السياحي

شركات السياحة: 12 يناير آخر موعد لمعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

غرفة المطاعم السياحية تقود مخططًا تدريبيًا لضبط جودة وسلامة الغذاء

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد