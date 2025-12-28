شركات السياحة: 12 يناير آخر موعد لمعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج 1447هـ / 2026م، وتنظيم الإجراءات التنفيذية بما يضمن تقديم خدمات متميزة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن يوم 12 يناير 2026 هو الموعد النهائي لإنهاء إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بحجاج الموسم وذلك بكل من مكة والمدينة، يأتي ذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

شركات السياحة

وأشارت الغرفة إلى ضرورة الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة لإنهاء جميع الإجراءات دون أي استثناءات.

وشددت الغرفة على أن عدم الالتزام بالموعد المعلن قد يضطر وزارة السياحة والآثار، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، لا سيما ما يتعلق بقيمة التأمين المقدم من الشركات، وإنهاء إجراءات التضامن، وذلك وفقًا لما ورد بالفقرة (ج) من البند ثالثًا الخاص بإجراءات وشروط التنفيذ.

وأهابت غرفة شركات السياحة بالشركات المنفذة لبرامج الحج بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود قبل الموعد المحدد بمدة كافية، بما يضمن انسيابية الإجراءات اللاحقة دون تأخير، ويحافظ على مصالح الحجاج، ويجنب الشركات أية جزاءات قانونية قد تُطبق في حال المخالفة.

وأكدت الغرفة أن الالتزام بالتوقيتات المعتمدة يأتي في إطار الحرص المشترك بين الجهات المعنية والشركات السياحية على تقديم موسم حج منظم وآمن يليق بالحجاج المصريين، ويعكس صورة إيجابية عن منظومة الحج السياحي المصرية.

واختتمت الغرفة بيانها بتوجيه الشكر إلى الشركات السياحية على تعاونها المستمر، متمنية للجميع التوفيق والنجاح في موسم الحج الحالي.