قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة السياحة تشارك كمتحدث رئيسي بالقمة الثامنة لاتحادات شركات السياحة العالمية في أسبانيا

غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

شاركت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بفعالية كبيرة في أعمال قمة اتحادات شركات السياحة العالمية – النسخة الثامنة، التي عُقدت بمدينة خاين الإسبانية مؤخرا، والتي تُنظم كل عامين تحت رعاية اتحاد شركات السياحة الإسباني (CEAV).

غرفة شركات السياحة 

ومثّل الغرفة في القمة مهند فليفل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، نيابةً عن الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس الإدارة.

وشارك «فليفل» كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية الافتتاحية للقمة، التي عُقدت تحت عنوان: «صناعة السياحة والسفر في ظل البيئة السياسية الحالية»، حيث استعرض في كلمته تطورات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مؤكدًا أنها تشهد معدلات نمو مرتفعة منذ انتهاء جائحة كورونا.

وأوضح أن مصر استقبلت أكثر من 17 مليون سائح منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي المصري يتجه لتحقيق رقم قياسي جديد في الإيرادات السياحية الرسمية مع نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

التطور الكبير في البنية التحتية السياحية، بما في ذلك دخول مطارات جديدة الخدمة والتوسعات في مطارات قائمة.

زيادة أسطول شركتي مصر للطيران وإير كايرو، وتشغيل خطوط طيران أوروبية اقتصادية إلى جانب رحلات الشارتر.

تدفق استثمارات أجنبية ضخمة إلى منطقة الساحل الشمالي، تجاوزت قيمتها 14 مليار دولار، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة.

افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم يضم مقتنيات لحضارة واحدة، مع الإشارة إلى المشروع المستقبلي لربط المتحف بمنطقة الأهرامات بمسار للمشاة وآخر لحافلات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء.


وفي رده على سؤال حول مدى تأثر الحركة السياحية في مصر بالأوضاع السياسية في غزة ولبنان وإيران، أكد أن السياحة المصرية تواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مشددًا على أن الصناعة اكتسبت مرونة وقدرة عالية على مواجهة الأزمات نتيجة تعددها وتواليها عبر السنوات.

وأوضح أن التأثير كان محدود النطاق جغرافيًا وتسويقيًا، واقتصر على بعض منتجعات جنوب سيناء وأسواق بعينها، في حين تم تعويض ذلك بتحويل الحركة إلى منتجعات البحر الأحمر (الغردقة ومرسى علم)، إلى جانب استقبال سائحين من دول الجوار، بل ومن بعض دول أطراف الصراعات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بجنوب سيناء.

وأضاف أن العالم شهد مؤخرًا تواجد عدد من قادة أوروبا والعالم في شرم الشيخ، مع إشادة الرئيس الأمريكي بالتنظيم وبمدينة شرم الشيخ، أعقب ذلك افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة قادة ومؤثرين عالميين، فضلًا عن اختيار العائلة المالكة الإسبانية قضاء إجازتها الصيفية في القاهرة والأقصر وأسوان، وهو ما يعكس ثقة العالم في أمن واستقرار المقصد السياحي المصري.

وأكد أن مصر تتمتع بتنوع فريد في الأنماط السياحية، ولا تزال تمتلك منتجات سياحية جديدة قيد التجهيز، بما يمنحها بصمة سياحية خاصة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت التأثير الأكبر على السياحة المصرية، نظرًا لأن مواطني الدولتين يمثلون قرابة 7 ملايين سائح سنويًا إلى منتجعات البحر الأحمر، لافتًا إلى أن السياحة أثبتت قدرتها على التقارب بين الشعوب، حيث يتشارك السائحون الروس والأوكرانيون الإقامة والشواطئ في شرم الشيخ دون أي تمييز، مؤكدًا أن السياحة قادرة على إصلاح ما تفسده السياسة.

ودعا في ختام كلمته إلى تفعيل دور الدبلوماسية السياحية، مطالبًا السيد فرانك أوستدام، رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأوروبي، ببحث آلية للتعامل مع القرارات المنفردة التي تؤدي إلى وقف حركة السياحة إلى بعض الدول، وهو ما أكد أوستدام أنه سيتم مناقشته خلال الاجتماع السنوي للاتحاد في بروكسل فبراير المقبل.

شارك في الحلقة النقاشية كل من: فرانك أوستدام – رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأوروبي، باولين سوهارنو – رئيس غرفة شركات السياحة الإندونيسية، سوزان أكتون – رئيس اتحاد شركات السياحة الكندي ونائب رئيس اتحاد أمريكا الشمالية، وإيمان دوري – نائب رئيس غرفة شركات السياحة الإثيوبية.


وشهدت القمة مشاركة رؤساء اتحادات سياحية يمثلون 165 دولة، وأدار الجلسة النقاشية الصحفي والمذيع الأمريكي ديف كيتنج.

غرفة شركات السياحة قمة اتحادات شركات السياحة العالمية اتحاد شركات السياحة الإسباني السياحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

بالصور

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

فيديو

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد