غرفة السياحة تشيد بجهود الأمن في مكافحة عمل الكيانات والشركات غير المرخصة

أشادت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الجهات الأمنية المختلفة لضبط الكيانات غير الشرعية والشركات غير المرخصة، والتي تقوم بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية أو رحلات حج وعمرة.

غرفة شركات السياحة



وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنها تتابع عن كثب وبتقدير كبير الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية المختلفة خاصة قطاعي ( الأمن العام وشرطة السياحة والآثار ) والتي تقوم وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بتتبع الشركات التي تعمل بدون ترخيص بكافة المحافظات، وتقوم تلك الشركات والكيانات الوهمية بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، مدعين أنهم شركات سياحة مرخصة على خلاف الحقيقة.



كما تقوم تلك الشركات والكيانات الوهمية بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة, وتقوم الجهات الأمنية باستهداف تلك الكيانات حيث ألقت بالفعل القبض على عدد من القائمين على إدارتها وبحوزتهم «أختام وأكلاشيهات وجوازات سفر ودفاتر إيصالات استلام نقدية ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي» وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



جهود مهمة وخطوات متعددة



ومن جانبه أكد وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية، أن هذه الجهود التي تتم لمواجهة عمل الكيانات غير الشرعية في تنظيم البرامج السياحية المختلفة تحقق عدة أهداف مهمة، في مقدمتها الحفاظ على حقوق وأموال المواطنين وحمايتهم من النصب، بجانب الحفاظ على الدخل القومي من السياحة حيث أن تلك الكيانات الوهمية والشركات غير المرخصة لا تخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار، كما لا تسدد حقوق الدولة من الضرائب وغيرها.



وأضاف وليد خليل أن الغرفة تبذل جهودا كبيرة منذ فترة لرصد ممارسة عدد من الكيانات غير الشرعية بكافة المحافظات في تنظيم البرامج السياحية خاصة في نشاط رحلات الحج والعمرة وذلك بالمخالفة للقانون, وتقوم اللجنة بإبلاغ الجهات المختصة بما يتم رصده وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار والأجهزة الأمنية المسئولة بوزارة الداخلية. كما تقوم الغرفة منذ أسابيع بنشر أسماء تلك الكيانات على الحسابات الرسمية للغرفة بوسائل التواصل الاجتماعي, مع تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات, وتقديم بلاغات ضدها للنائب العام

وشدد وليد خليل علي أن لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية بالغرفة ستواصل عملها في تتبع عمل تلك الكيانات والحد من نشاطها، كما ستستمر في تتبع حسابات تلك الكيانات على السوشيال ميديا وكشف حقيقتها أمام المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع تلك الكيانات, بجانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.