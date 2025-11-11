النصب باسم الرحلات الدينية.. القبض على المسئولين عن 23 شركة سياحة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات “حج – عمرة - برامج سياحية”.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 23 شركة و3 مكاتب "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على “صور جوازات سفر - برامج سياحية – دفاتر استلام نقدية – مجموعة من إعلانات الشركات”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.