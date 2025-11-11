ضبط عامل اعتدى على ابنة شقيقه بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على ابنة شقيقه بالقليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 الجارى، تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شقيقى زوجها، وهما عامل وشقيقته، مقيمان بذات العنوان، لقيام الأول بالتعدى على ابنتها بالضرب وإحداث إصابتها بكسور وسحجات متفرقة بالجسم حال إقامتها طرفهما، وقيام الثانية بإخفاء الواقعة عنها.

أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تأديبها.

كما أكدت التحريات عدم اشتراك شقيقة المشكو فى حقه فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.