كنز يلقى فى القمامة ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

هل كنتِ تعلمين أن قشور الموز صالحة للأكل ويمكن تحويلها إلى بسكويت صحي غني بالألياف؟

هذه الوصفة مبتكرة وصديقة للبيئة لأنها تقلل الهدر الغذائي، وتقدم وجبة خفيفة صحية للأطفال والكبار.

تقدم الشيف جوجو عثمان طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز .

المكونات عمل بسكويت صحي من قشر الموز

2 حبة موز ناضج مع قشورهم مغسولة جيدًا

1 كوب دقيق شوفان

½ كوب زبدة فول سوداني أو زيت جوز الهند

½ ملعقة صغيرة قرفة

¼ كوب عسل أو سكر جوز الهند

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

يُغسل قشر الموز جيدًا، ثم يُقطع إلى قطع صغيرة.

تُسلق القشور مع الموز لمدة 5 دقائق لإزالة المرارة، ثم تُهرس بالخلاط حتى تصبح عجينة ناعمة.

يُخلط الموز المهروس، زبدة الفول السوداني، العسل، الفانيليا والقرفة جيدًا.

يُضاف دقيق الشوفان بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يُشكل العجين على هيئة دوائر صغيرة أو أشكال حسب الرغبة.

تُرص القطع على صينية فرن مغطاة بورق الزبدة.

تُخبز في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15–20 دقيقة حتى تتحمر الأطراف.

نصائح عمل بسكويت صحي من قشر الموز

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة الداكنة قبل الخبز لمزيد من الطعم.

استخدام العسل الطبيعي يقلل السكر الصناعي ويزيد من الفوائد الصحية.

يُحفظ البسكويت في علبة محكمة الغلق ليظل طريًا لمدة أسبوع تقريبًا.

فوائد بسكويت قشر الموز:

غني بالألياف والفيتامينات

يقلل الهدر الغذائي

منخفض السكر مقارنة بالبسكويت التجاري

مناسب للنباتيين

طرق تقديم مبتكرة لعمل بسكويت صحي من قشر الموز

