كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
أسماء عبد الحفيظ

يبدأ كثير من الناس يومهم بعادات غذائية يعتقدون أنها مفيدة للصحة أو تساعد على إنقاص الوزن بسرعة، لكن تحذيرات أطباء الجهاز الهضمي تشير إلى أن بعض هذه الأطعمة قد تُسبب تهيّج المعدة واضطرابات هضمية خطيرة عند تناولها على الريق، أي قبل تناول أي وجبة.

 المشكلة أن هذه العادات تعتبر شائعة جدًا، ويستمر الناس في ممارستها دون إدراك الضرر الذي قد يلحق بالجهاز الهضمي على المدى الطويل.

أطعمة شائعة وخطيرة على الريق

 كارثة على الريق: أطعمة يعتقد الناس أنها مفيدة وتؤذي المعدة

حذرت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة الدرقية والباطنة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها صباحًا، لأنها قد تؤذي المعدة مباشرة:

القهوة السوداء على معدة فارغة

كارثة على الريق: أطعمة يعتقد الناس أنها مفيدة وتؤذي المعدة


القهوة تحتوي على الكافيين الذي يزيد إفراز أحماض المعدة، ما قد يؤدي إلى حرقة وتهيج جدار المعدة. الإفراط في تناولها على الريق قد يزيد خطر القرحة ويؤدي إلى اضطرابات هضمية مستمرة.

الليمون والمشروبات الحمضية

كارثة على الريق: أطعمة يعتقد الناس أنها مفيدة وتؤذي المعدة

رغم فوائدها الصحية، لكن الحمضية العالية قد تؤدي إلى تهيّج المعدة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة أو ارتجاع المريء.

الحلويات والمخبوزات

تناول السكر أو الكربوهيدرات البسيطة صباحًا يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم، ما يرهق المعدة ويزيد إنتاج الأحماض.

الطماطم النيئة

الطماطم تحتوي على حمض الماليك والستريك، ما يجعلها صعبة الهضم على المعدة الفارغة وقد تسبب حرقة وانتفاخًا.

الأطعمة الحارة

الفلفل الحار والتوابل القوية تهيّج المعدة مباشرة وتزيد إفراز العصارات الهضمية، وهو ما قد يؤدي إلى ألم وحرقة مستمرة.

لماذا تؤذي المعدة؟

تناول هذه الأطعمة على الريق يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، منها:

  • زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يهيّج جدار المعدة ويزيد من احتمالية القرحة.
  • اضطراب حركة الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى غازات وانتفاخ.
  • زيادة خطر الحموضة وارتجاع المريء.

أعراض قد تظهر فورًا

النتيجة غالبًا تكون واضحة خلال دقائق من تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة، وتشمل:

  • حرقة المعدة: شعور حارق في الجزء العلوي من البطن أو الصدر.
  • غثيان: خاصة عند الإفراط في القهوة أو الحلويات.
  • تقلصات المعدة: شعور بألم مفاجئ في البطن.
  • انتفاخ البطن والغازات: نتيجة اضطراب حركة الأمعاء.
  • فقدان الشهية: بسبب تهيّج المعدة أو الإحساس بعدم الراحة.

البدائل الآمنة على الريق

لتجنب هذه المشكلات، ينصح الخبراء باتباع بدائل صحية وسهلة على الريق، تحمي المعدة وتساعد على الهضم:

  • كوب ماء دافئ
    يساعد على تنظيف المعدة من السموم وتحفيز حركة الأمعاء بلطف قبل تناول أي طعام.
  • تمر أو موز
    يمد الجسم بالطاقة ويحفز الجهاز الهضمي بطريقة طبيعية، دون زيادة حموضة المعدة، ولكن يجب أن يحترس منهم مريض السكر.
  • شوفان خفيف
    مصدر ممتاز للألياف، يساعد على الهضم ويوازن إفراز الأحماض، ويمكن إضافة القليل من الحليب أو الزبادي.
  • زبادي طبيعي
    يحتوي على بروبيوتيك يحمي بطانة المعدة ويعزز الهضم ويقلل الانتفاخ.

نصائح إضافية لصباح صحي

  • تجنب الأطعمة الدهنية أو الثقيلة قبل الإفطار مباشرة.
  • انتظر حوالي 15–20 دقيقة بعد شرب الماء قبل تناول أي طعام.
  • تناول وجبة إفطار متوازنة تشمل بروتين وألياف لتجنب مشاكل المعدة لاحقًا.
  • احرص على مضغ الطعام ببطء لتسهيل الهضم وتقليل الحموضة.
