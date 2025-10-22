قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العصر الحديث ويُشكل عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحدث ذلك عندما تتراكم الدهون في جدران الشرايين مما يؤدي إلى تضيقها ويؤثر على تدفق الدم بشكل طبيعي

في هذا المقال سنتناول بتفصيل شامل أسباب ارتفاع الكوليسترول وأعراضه الصامتة وطرق العلاج والوقاية بشكل مبسط وفعّال، بحسب ما نشره موقع إكسبرس .

ما هو الكوليسترول

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية توجد بشكل طبيعي في الجسم ويلعب دورًا أساسيًا في بناء الخلايا وإنتاج الهرمونات وبعض الفيتامينات ويتم إنتاج معظمه في الكبد بينما يُحصل على جزء منه من خلال الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والبيض ومنتجات الألبان

ينقسم الكوليسترول إلى نوعين رئيسيين هما

الكوليسترول الضار المعروف باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة وهو النوع الذي يتراكم في الشرايين ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الكوليسترول الجيد أو البروتين الدهني عالي الكثافة والذي يساعد على إزالة الكوليسترول الضار من الجسم

أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم

ترتبط العديد من العوامل بارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم ومن أبرز هذه الأسباب

  • اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الأطعمة المقلية والمصنعة والسريعة
  • قلة النشاط البدني حيث يؤدي نمط الحياة الخامل إلى تقليل حرق الدهون وتراكمها في الجسم
  • زيادة الوزن أو السمنة التي تُعد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على توازن الدهون في الدم
  • العوامل الوراثية حيث يمكن أن يُولد بعض الأشخاص باضطرابات في معالجة الكوليسترول مما يؤدي إلى ارتفاعه حتى مع الالتزام بنمط حياة صحي
  • بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والكلى
  • التدخين لأنه يُضعف جدران الأوعية الدموية ويخفض مستوى الكوليسترول الجيد
  • الإجهاد المزمن الذي قد يؤثر على توازن الهرمونات والعمليات الحيوية المتعلقة بالدهون

أعراض ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول

في معظم الحالات لا يُسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا واضحة ويُعرف غالبًا بـ القاتل الصامت لذلك فإن الفحوصات الدورية هي الوسيلة الوحيدة لاكتشافه مبكرًا ومع ذلك قد تظهر بعض العلامات في الحالات المتقدمة مثل

  • ألم في الصدر أو الذبحة الصدرية نتيجة نقص تدفق الدم إلى القلب
  • ضيق في التنفس خاصة أثناء بذل المجهود
  • ألم في الأطراف بسبب ضعف الدورة الدموية
  • ظهور ترسبات دهنية صفراء اللون حول العين أو تحت الجلد تُعرف باسم الأورام الصفراء
  • ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية نتيجة انسداد الشرايين

طرق علاج ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول

يعتمد علاج ارتفاع الكوليسترول على درجة الارتفاع ووجود عوامل خطر أخرى مثل السكري أو أمراض القلب ومن أبرز طرق العلاج ما يلي

  • اتباع نظام غذائي صحي يشمل الإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وتقليل الدهون المشبعة والمهدرجة
  • ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة في اليوم
  • إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة لأن ذلك يُحسن مستويات الكوليسترول في الدم
  • التوقف عن التدخين فورًا حيث يساعد على تحسين نسبة الكوليسترول الجيد في الدم
  • تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب مثل الستاتين وهي أدوية تعمل على خفض إنتاج الكوليسترول في الكبد ويُحدد استخدامها بناءً على نتائج التحاليل وتقييم الحالة الصحية

الوقاية من ارتفاع الكوليسترول

للوقاية من ارتفاع الكوليسترول يُنصح باتباع نمط حياة صحي يتضمن الآتي

  • الحرص على تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات الغير مملحة
  • الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والمقلية قدر الإمكان
  • الانتظام في النشاط البدني اليومي للحفاظ على وزن صحي وتنشيط الدورة الدموية
  • إجراء الفحوصات الدورية كل ستة أشهر أو حسب توصية الطبيب خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع الكوليسترول
  • التحكم في التوتر والضغوط النفسية من خلال تقنيات الاسترخاء أو التأمل أو ممارسة الهوايات
