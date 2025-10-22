قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
چون ادوارد وفيريرا يُجهزان قائمة الراحلين عن الزمالك
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
مرأة ومنوعات

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 : فرص لإثبات جدارتك

برج الحوت
برج الحوت
حياة عبد العزيز

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

 ‏وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

كن صبورًا في الإنصات، وسينجح هذا اليوم حتى مع عناد حبيبك. ستُتاح لك فرص لإثبات جدارتك المهنية. ماليًا، وضعك جيد اليوم، ولن تواجه أي مشاكل صحية خطيرة

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي  

ستنجح في الحصول على موافقة والديك. الجزء الثاني من اليوم مناسب لتناول عشاء رومانسي، حيث ستناقشان أيضًا مسألة الزواج أما العازبون، فسيلتقون بشخص مميز في القطار، أو في المكتب، أو أثناء حضورهم حفلًا مسائيًا. 

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 تمارين التنفس البسيطة أو اليوجا الخفيفة تُنعش جسمك. تناول وجبات خفيفة وطبيعية، واشرب كمية كافية من الماء. تجنب الإجهاد، فراحة البال تُعزز قوة جسمك. اليوم مثالي لبناء روتين يُحافظ على لياقتك وسعادتك

توقعات برج الحوت المهني

 سيُغيّر بعض كُتّاب الإعلانات، ومسؤولي الإعلانات، والممرضين، والطهاة، والإعلاميين وظائفهم اليوم. قد تجد بعض النساء صعوبة في تقبّل العمل الجماعي بأسلوب مُحدد مع ذلك، اغتنموا هذه الفرصة لإظهار مواهبكم.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

 ادخر قليلًا من أي مبلغ إضافي تحصل عليه اليوم. استشر شخصًا موثوقًا قبل إنفاق مبالغ كبيرة. التخطيط البسيط الآن يجعل أيامك القادمة أكثر هدوءًا وأمانًا. تتبع نفقاتك الصغيرة وحدد هدفًا بسيطًا للادخار.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

الفنانة مريم أشرف زكي

في عرض «بين الميه والهوا».. عائلة أشرف زكي تحتفي بابنتها مريم على المسرح|شاهد

الفنانة شيماء سيف

شيماء سيف أول المنضمين لبطولة «غسيل ومكوى» للنجمة مي عمر في رمضان 2026|صور

الفنانة ريهام عبد الحكيم

ريهام عبدالحكيم تتألق في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا تكريمًا لـ«أم كلثوم» |شاهد

بالصور

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

