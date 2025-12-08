مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024

أصدر مجلس الدولة إعلان رقم (1) لسنة 2025 بشأن فتح باب قبول طلبات التعيين في وظيفة “مندوب مساعد” من خريجي وخريجات كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة من دفعة 2024، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للعمل القضائي.

شروط التقدم للوظيفة

أوضح مجلس الدولة أن التقديم يشترط توافر الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى التالي:

• ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

• ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

• اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية للتأكد من أهلية وصلاحية المتقدم لشغل المنصب القضائي.

• اجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مع تحمل المتقدم التكلفة الكاملة لهذه الإجراءات.

إجراءات التقديم

أكد مجلس الدولة أن عملية التقديم تتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمجلس، وتشمل:

• تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية.

• ملء وثيقة التعارف الخاصة بالمتقدم.

• تحديد موعد المقابلة الشخصية عبر النظام الإلكتروني.

وذلك بداية من السبت 20 ديسمبر 2025 الساعة 12:00 صباحًا، وحتى منتصف ليل الجمعة 2 يناير 2026.

وشدد المجلس على ضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام المنشورة على الموقع الرسمي قبل بدء التسجيل، مؤكّدًا أنه لن يُعتدّ بأي طلب غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة أو مقدّم بغير الوسيلة الإلكترونية المعتمدة.