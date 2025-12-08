قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
رياضة

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
إسراء أشرف

يخوض منتخب مصر ، مواجهة مصيرية أمام نظيره الأردني، غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، التي تُقام منافساتها في قطر، حيث يبحث الفراعنة عن حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ودخل المنتخب المصري اللقاء وفي رصيده نقطتان فقط بعد تعادلين متتاليين بنتيجة 1-1 أمام الكويت في الجولة الأولى، ثم الإمارات في الجولة الثانية، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأردني الذي ضمن تأهله مبكرًا بعد تحقيقه انتصارين متتاليين وحصوله على 6 نقاط

موعد مباراة مصر والأردن

يلتقي منتخبا مصر والأردن يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة مرتقبة قد تحسم ملامح المتأهل الثاني عن المجموعة الثالثة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

تُبث المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الناقلة للبطولة، وتشمل:

شبكة قنوات بي إن سبورتس

قناة MBC مصر

قنوات الكاس القطرية

قناة دبي الرياضية

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة

جاء ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية على النحو التالي:

1. الأردن — 6 نقاط

2. مصر — نقطتان

3. الإمارات — نقطة واحدة

4. الكويت — نقطة واحدة

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز لضمان التأهل رسميًا، بينما تبقى فرصته قائمة في حال التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة محددة، وفق نتيجة المواجهة الأخرى بين الإمارات والكويت.

