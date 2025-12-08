سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي

قال سفير باكستان لدى القاهرة عامر شوكت إن ميناء جوادر يوفر نقطة اتصال ممتازة بين غرب الصين وآسيا الوسطى وبقية العالم، لافتًا إلى أن بلاده رحبت بمقترح مصر ربط ميناء جوادر بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي بين مصر وباكستان.



وأضاف السفير الباكستاني - في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" - أن العلاقات بين مصر وباكستان متعددة الجوانب، بما في ذلك التاريخية والثقافية، إضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية والاستثمارية، مشيرًا إلى أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.



وشدد على أن التجارة مع إفريقيا والشرق الأوسط في صدارة أولويات بلاده، مبينًا أن بلاده تركز في الوقت الحالي على التجارة والاقتصاد والدفاع والاستثمار.

وأوضح أن باكستان نظمت معرضًا في القاهرة لعرض منتجاتها على دول إفريقية عدة، ما يعكس اهتمامها المتزايد بالمنطقة.



وأشار السفير الباكستاني إلى أن مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية (دي 8) تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، واستغلال الأسواق الكبيرة للمنتجات الحلال، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص لتبادل الفرص التجارية تحت رعاية الحكومات.



وتابع أن بلاده تحافظ على علاقات قوية مع جميع شركائها، دون أن تكون العلاقة مع طرف على حساب آخر، مؤكدًا التوازن في العلاقات مع الدول العربية والغربية، بما فيها الصين والولايات المتحدة وروسيا.