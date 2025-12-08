رسامة شمامسة وتدشين مذبح بكنيسة "العذراء والأنبا موسى" بقرية عبد الملاك منصور

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى في قرية عبد الملاك منصور، وقبله دشّن مذبح الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس والقديس الأنبا إيلاريون الكبير، بمبنى "رواد الجيل" الخدمي الملحق بالكنيسة.

صلاة القداس الإلهي

كما دشّن نيافته مذبح القديس الأنبا كاراس والآباء السواح بالكنيسة ذاتها، إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل) وأيقونات الكنيسة وعددًا من أواني الخدمة.

هذا وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا إيلاريون صلوات رسامة ١٢ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

بجانب صلاة القداس تفقد نيافته حضانة "بي جوري" التابعة للكنيسة، وتم التقاط الصور التذكارية لنيافته مع شعب الكنيسة وشباب وشابات خدمة الكشافة.