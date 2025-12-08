الدريري يدعم لاعبي الزمالك :هنشوف بكرة ملك إفريقيا

وجة الإعلامي عمرو الدرديري رساله دعم للاعبي الزمالك استعدادا لبطوله كأس عاصمة مصر 2026 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري :وعلى سبيل السعادة، هنشوف بكرة ملك إفريقيا في القرن العشرين، وصاحب الشعبية الأولى، وسيدها الأوحد، هيخوض مباراته غدًا في كأس عاصمة مصر.

تبدأ غدًا الثلاثاء منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026، والتي تأتي بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بـ كأس أمم إفريقيا 2025.

وتستمر البطولة حتى 17 يناير 2026، وسط منافسة قوية بين الأندية المصرية على اللقب والجائزة المالية المغرية.

ومن المقرر، أن يحصل بطل الكأس على 10 ملايين جنيه، بينما سيحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، والمركز الثالث 2 مليون جنيه، والمركز الرابع 1.5 مليون جنيه، ما يجعل البطولة محط أنظار الأندية الباحثة عن تحقيق الألقاب والعوائد المادية.