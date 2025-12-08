عبدالرؤوف يجهز الزمالك لانطلاقة قوية في كأس عاصمة مصر

يواصل أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، تجهيزاته لخوض منافسات كأس عاصمة مصر، التي يستهلها الفريق بمواجهة كهرباء الإسماعيلية، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية تمنح الأبيض دفعة في مشواره نحو المنافسة على اللقب.

ويعمل عبدالرؤوف خلال الأيام الجارية على تجهيز عدد من العناصر البديلة التي ينوي الاعتماد عليها خلال البطولة، وفي مقدمتهم مهدي سليمان حارس المرمى، وناصر منسي في مركز رأس الحربة، ولاعب الوسط محمود جهاد، حيث طالبهم المدير الفني باستثمار الفرصة وإثبات قدراتهم داخل الملعب.

كما شهدت تدريبات الفريق قيام الجهاز الفني بتصعيد مجموعة من اللاعبين الصاعدين لتعويض النقص العددي، أبرزهم:

محمد عبد الفتاح حارس مرمى مواليد 2005، وهشام فؤاد مدافع مواليد 2005، ويوسف الطباخ مدافع مواليد 2009، ومحمد إبراهيم الظهير الأيمن مواليد 2005، وأنس وائل الجناح الهجومي مواليد 2005، ويوسف وائل الفرنسي لاعب الوسط مواليد 2005، ومحمد حمد صانع الألعاب والجناح الهجومي مواليد 2008، وأحمد صفوت صانع الألعاب مواليد 2009.

ويأمل عبدالرؤوف أن ينجح اللاعبون الشباب والبدلاء في تقديم الإضافة المطلوبة خلال البطولة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق.