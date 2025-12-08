قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يكرّم مشرف غرفة العمليات بالإسعاف لإنقاذه عامل نظافة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مشرف غرفة العمليات بمرفق الإسعاف تقديرًا لموقفه البطولي وإسراعه في إنقاذ حياة أحد عمال النظافة بطريق السادات بمدينة بني سويف، بعد تعرضه لحالة توقف تنفس مفاجئة إثر ابتلاع لسانه أثناء عمله.

وخلال التكريم، الذي جاء في حضور د.هاني همام، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، أعرب المحافظ عن خالص تقديره للمسعف "صابر محمد زباق" مشرف غرفة العمليات بالمرفق، الذي تصادف مروره في الشارع وقت الواقعة، حيث بادر على الفور بإجراء الإسعافات الأولية العاجلة للعامل، ما ساعده على استعادة التنفس مرة أخرى قبل نقله إلى المستشفى.

وأشاد المحافظ بمهنيته وسرعة استجابته واتخاذه الإجراءات الطبية الصحيحة في اللحظات الحرجة، واستدعائه سيارة الإسعاف التي وصلت إلى موقع الحادث خلال دقائق فقط، ليتم نقل العامل واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدًا أن هذا النموذج المشرف يجسد الروح الإنسانية والمهنية العالية التي يتمتع بها أفراد هيئة الإسعاف.

من جانبه، أعرب مشرف غرفة العمليات بمرفق الإسعاف عن سعادته البالغة بالتكريم، مؤكدًا أن ما قام به هو واجب مهني وإنساني بطبيعة عمله، وأن إنقاذ حياة إنسان هو الهدف الرئيسي لأي مسعف، معتبرًا التكريم حافزًا لمواصلة أداء واجبه بكل إخلاص وتفانٍ.

