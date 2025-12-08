قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

توفير أرقام بديلة لـ طوارئ إسعاف بني سويف بعد عطل فني مؤقت

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،  فرع هيئة  الإسعاف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، لإخطار المواطنين بآلية الحصول على خدمات الإسعاف، لحين عودة خط الطوارئ (123) للعمل بكامل طاقته، وذلك عقب حدوث عطل فني مفاجئ أدى إلى تأثر الخدمة بشكل مؤقت على مستوى بعض محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة استجابة سيارات الإسعاف لبلاغات المواطنين، وتوفير وسائل بديلة للتواصل مع المرفق خلال فترة توقف الخدمة، مشددًا على استمرار الجاهزية الكاملة لغرف العمليات والطوارئ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف بني سويف، أنه يجري تنفيذ خطة انتشار على مدار الساعة تغطي كافة أنحاء المحافظة (تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف على كافة الطرق والمحاور)، مع إمكانية تواصل المواطنين في حالات الطوارئ عبر:

الأرقام الأرضية البديلة لمرفق الإسعاف:
0822137429
0822137431
0822137234
0822344916
0822137228

أرقام للتواصل عبر واتس آب وموبايل:
01098655444 (مدير فرع إسعاف بني سويف)
01204313444
01152231196

خط النجدة: 122

الخط الساخن المؤقت لمركز السيطرة والطوارئ: 0822121410

وأضاف مدير الفرع أنه تم تفعيل غرفة أزمات هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسته، وأنه متواجد بغرفة عمليات الإسعاف على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور هاني جميعة يتابع مع هيئة الأسعاف بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لضمان انتظام الخدمة حتى عودة الخط الرئيسي للعمل.

ويهيب مرفق الإسعاف بالمواطنين سرعة الإبلاغ الفوري حال الحاجة للخدمات الإسعافية، لحين عودة الخدمة الطبيعية لخط (123) خلال الساعات القليلة المقبلة.

بني سويف محافظ بني سويف اسعاف بني سويف

