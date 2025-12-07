محافظ بنى سويف يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المرسى السياحى شرق النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع إنشاء المرسى السياحي الجديد على الجانب الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، وذلك في إطار برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات والمرافق الحيوية والخدمية.

ويمثل المرسى السياحي الجديد أحد المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي في دعم وتنشيط القطاع السياحي بالمحافظة، ويأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف إبراز بني سويف كمحطة رئيسية على خريطة السياحة.

وحضر الجولة مع المحافظ، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس أحمد قرني رئيس قطاع الكهرباء ببني سويف ، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والمهندس محمود فاروق شركة الغاز ومسؤولو التوسع الأفقي وحماية النيل، ووحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، ومهندسي المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتضمن إنشاء مرسى نهري بطول يزيد عن 300 متراً منها 180 مترا خاصة برصيف للسفن، ومنطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة ومناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة 6 أفدنة تقريباً.

وتبين أنه تم الانتهاء من أعمال صب سقف خزان الحريق وأعمال العزل الخارجي للخزان، وتوريد أعمال الكريتال الخاصة بالضلع الغربي وصب أعمدة البوابة الرئيسية وغرفة الأمن، وكذا الانتهاء من أعمال صب قواعد وسملات وأعمدة غرفة الكهرباء وصب التعلية 50سم لأعمدة ضلع السور الشرقي ، فيما يجرى العمل في حدادة غرفة المحابس وحدادة سملات وأعمدة البوابة الفرعية وأعمال المحارة بالضلع الشرقي، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال مد الكابلات والانترلوك والتكاسي.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمشروع، وتكليف المكتب الفني بالمتابعة المستمرة لمعدلات ونسب الإنجاز ، ورصد أية معوقات قد تواجه الأعمال أولا بأول "خاصة فيما يتعلق بأعمال توصيل المرافق" لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعرض تقرير تفصيلي بشكل مستمر عن الموقف التنفيذي، نظرا لأهمية المشروع الذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة مهمة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر، فضلاً عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع.