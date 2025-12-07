قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
مي عمر: كنت عارفة إن محمد سامي هيرجع في قرار اعتزاله الإخراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المرسى السياحى شرق النيل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع إنشاء المرسى السياحي الجديد على الجانب الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، وذلك في إطار برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات والمرافق الحيوية والخدمية.

ويمثل المرسى السياحي الجديد أحد المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي في دعم وتنشيط القطاع السياحي بالمحافظة، ويأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف إبراز بني سويف كمحطة رئيسية على خريطة السياحة.

وحضر الجولة مع المحافظ، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس أحمد قرني رئيس قطاع الكهرباء ببني سويف ، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والمهندس محمود فاروق شركة الغاز ومسؤولو التوسع الأفقي وحماية النيل، ووحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، ومهندسي المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتضمن إنشاء مرسى نهري بطول يزيد عن 300 متراً منها 180 مترا خاصة برصيف للسفن، ومنطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة ومناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة 6 أفدنة تقريباً.

وتبين أنه تم الانتهاء من أعمال صب سقف خزان الحريق وأعمال العزل الخارجي للخزان، وتوريد أعمال الكريتال الخاصة بالضلع الغربي وصب أعمدة البوابة الرئيسية وغرفة الأمن، وكذا الانتهاء من أعمال صب قواعد وسملات وأعمدة غرفة الكهرباء وصب التعلية 50سم لأعمدة ضلع السور الشرقي ، فيما يجرى العمل في حدادة غرفة المحابس وحدادة سملات وأعمدة البوابة الفرعية وأعمال المحارة بالضلع الشرقي، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال مد الكابلات والانترلوك والتكاسي.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمشروع، وتكليف المكتب الفني بالمتابعة المستمرة  لمعدلات ونسب الإنجاز ، ورصد أية معوقات قد تواجه الأعمال أولا بأول "خاصة فيما يتعلق بأعمال توصيل المرافق" لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعرض تقرير تفصيلي بشكل مستمر عن الموقف التنفيذي، نظرا لأهمية المشروع الذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة مهمة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر، فضلاً عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع.

بني سويف مياه بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

نتنياهو

إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو المقررة غدا بسبب اجتماع دبلوماسي عاجل

نتنياهو

نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية إذا حصلت على العفو

المستشار الألماني

ميرز: ألمانيا لا تعترف بالدولة الفلسطينية والمرحلة الثانية من خطة السلام تثير الشكوك

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد