محافظات

أكثر من 360 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ومحطات الوقود في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 29نوفمبر الماضي حتى 5ديسمبر 2025 الجاري ،بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، بلغ إجمالي المحاضر المحررة 233 محضرًا لمخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، التوقف الكلي عن ممارسة النشاط، كما شملت المخالفات التصرف في حصص الدقيق بإجمالي 113 جوال دقيق بلدي مدعم، وتجميع دقيق مدعم بغرض الاتجار بالسوق السوداء بكمية 24 جوالاً، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية بلغ إجمالي المخالفات 18 محضرًا، شملت عدم حمل شهادات صحية سارية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وغلق خلال ساعات العمل الرسمية، كما أشار التقرير إلى صرف 50% من مقررات شهر ديسمبر للبدالين وفق المخصصات المعتمدة.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة تم تحرير 91 جنحة بمختلف الأنشطة التجارية. تضمنت بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت 220 علبة أجبان و500 كيس بطاطس شيبس، حيازة سلع مجهولة المصدر شملت 1000 عبوة تمر هندي وواحد طنّ من السكر، بجانب نقل ألبان فرز غير صالحة بكمية 2000 لتر، وضبط 32 جوال أسمدة زراعية مدعمة قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء، وبيع سجائر مهربة بإجمالي 300 علبة أجنبية، علاوة على حيازة لحوم مذبوحة خارج المجازر بكمية 45 كجم، كما شملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استخراج شهادات صحية، وبدء نشاط دون تراخيص، وعدم إعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بلغ إجمالي المخالفات 18 محضرً لمخالفات شملت إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة وتجميع مواد بترولية بكمية 250 لتر بنزين 80 و700 لتر سولار، والتصرف في مواد بترولية مدعمة بإجمالي 1197 لتر بنزين 92 و8600 لتر سولار ما بين تصرف وتجميع، كما شملت المخالفات فضلا عن غلق مستودعات البوتاجاز أثناء ساعات العمل وعدم الإعلان عن البيانات والأسعار، إضافة إلى مخالفة استخدام أسطوانات منزلية مدعمة في نشاط تجاري داخل مزرعة دواجن بواقع 5 أسطوانات، حيث تم التحفظ على جميع الكميات وإحالة المخالفات للنيابة العامة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

