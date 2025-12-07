قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
ياسين منصور: الاقتصاد المصري يتحسن .. ونمو 5% متوقع قريبًا
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو

السباح يوسف محمد
محمد البدوي

شهد برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي مواجهة مباشرة بين وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، ووالدي السباح الراحل  يوسف محمد، الذي توفي خلال إحدى البطولات، وسط اتهامات بالإهمال.

الإسعاف وصل في أقل من 4 دقائق

قال وائل سرحان إن منظومة الإسعاف المرافقة للبطولات مجهزة بمشرف يحمل أدوات الإنعاش القلبي الرئوي وجهاز صدمات محمول يعمل بشكل آلي ويحدد الحاجة للصدمات.

مشاركة طبيب الاتحاد

وأضاف أن المسعف استلم الطفل بعد إخراجه من المياه، وبدأ إجراء الإنعاش بمشاركة طبيب الاتحاد وطبيب آخر، ثم تم تركيب جهاز الصدمات، الذي لم يعطي أوامر بصدمة كهربائية.

وأوضح سرحان أن كثافة التجمهر دفعت الأطباء إلى نقل الطفل سريعًا إلى المستشفى، مؤكدًا أن سيارة الإسعاف لم تستغرق أكثر من أربع دقائق للوصول إلى مستشفى دار الفؤاد، وأن الطفل تلقى أدرينالين وتم تركيب قسطر وريدي، وفقًا لشهادة طوارئ المستشفى.

انتقادات لطبيب شاهد العيان

ورداً على تصريحات طبيب الأطفال عامر حسن، الذي تحدث عن تقصير في معدات وسياسات الإسعاف، قال سرحان إن الطبيب "ربما لم يطّلع على تجهيزات المسعف"، مشيرًا إلى أن المسعفين يحملون أنابيب أكسجين وأدوات كاملة، وأن بعض التفاصيل لم تظهر في مقاطع الفيديو المتداولة.

من جانبها، هاجمت الدكتورة فاتن إبراهيم طاقم الإسعاف، مؤكدة أن الإنعاش القلبي توقف على رصيف حمام السباحة بسبب التجمهر، وهو ما اعتبرته "كارثة". وأضافت أن ابنها نُقل دون تركيب أنبوبة حنجرية لشفط المياه من رئتيه، قائلة: "ابني كان خارج من المية أزرق… فين أدواتكم؟ فين أنبوبة الحنجرة؟".

لميس الحديدي وائل سرحان الإسعاف يوسف منظومة الإسعاف السباح يوسف محمد

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

مسلسل حد اقصي

روجينا تحتفل ببدء تصوير مسلسل حد أقصى

ماجد المصري

بطولة ماجد المصري .. الاحتفال بانطلاق تصوير أولاد الراعي | والعرض رمضان 2026

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

