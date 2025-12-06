جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

كشفت الفنانة جميلة عزيز عن لحظات صعبة مرت بها خلال رحلتها مع المرض، مؤكدة أنها تعرضت لانهيار وسقوط مفاجئ، لتجد دعمًا كبيرًا من الفنان أشرف زكي، الذي ظل بجانبها وقال لها: "مش هسيبك اللا لو حصلي حاجة."

وأضافت جميلة عزيز، خلال مداخلتها في برنامج "الحكاية من البداية" مع الدكتورة أميرة مجدي على قناة الشمس، أن عددًا كبيرًا من زملائها في الوسط الفني يتواصلون معها باستمرار للاطمئنان عليها، بينهم الفنانة نشوى مصطفى والفنان أيمن عزب وغيرهما، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمنحها قوة كبيرة في مواجهة محنتها.

وأكدت أن من لم يتمكن من السؤال عنها قد تكون لديه ظروف تمنعه، قائلة: "اللي مش بيسأل عليا أكيد عنده ظروف.. وأنا مقدّرة كل الناس."

وأعربت جميلة عزيز عن امتنانها لكل من وقف بجانبها في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة أنها متماسكة وتواصل العلاج بروح قوية.