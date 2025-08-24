«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها

دعمت الفنانة جميلة عزيز الفنانة أنغام في أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت جميلة عزيز في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: «للغالية الموهوبة، الفنانة الكبيرة والعظيمة أنغام، بدعي ربنا كل ليلة يعافيكِ ويردّكِ بألف صحة، ويخفّف عنكِ كل وجع، يا حبيبة ملايين المحبين في كل مكان بالعالم. كل أهلك ومحبينك بيدعوا لكِ، وأنا كمان بدعيلك من قلبي. بحبك جدًا، وألف سلامة عليكِ، وإن شاء الله تقومي لنا بمليون سلامة».

يُذكر أن الإعلامي محمود سعد طمأن جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية بعد الجراحة الدقيقة التي أجرتها مؤخرًا في البنكرياس داخل أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة ميونخ الألمانية.

وأوضح سعد في منشور عبر فيسبوك أن نتائج التحاليل الأخيرة جاءت مبشرة، قائلاً: «الأرقام تقترب جدًا من المعدلات الطبيعية»، مضيفًا أن الأطباء نصحوا أنغام بالمشي خارج غرفتها، كما أنها بدأت تتناول الطعام بشكل طبيعي.

ونفى محمود سعد ما تردد حول وجود خُراج في البنكرياس أو تعرض أنغام لأي خطأ طبي أثناء العملية، مؤكدًا أن المضاعفات التي واجهتها أمر وارد في مثل هذا النوع من الجراحات الكبيرة والمعقدة.

كما شدد على أن أنغام لم تُجرِ ثلاث عمليات كما أُشيع، بل خضعت لجراحة واحدة فقط. وأشار إلى أن الألم الذي كانت تعانيه بدأ يتراجع تدريجيًا، مؤكدًا أن المحنة التي مرت بها كشفت عن حالة حب صادقة وقوية من جمهورها، وهي تستحقها لما قدمته من جهد وتعب طوال مسيرتها الفنية.

واختتم محمود سعد تصريحاته بدعوة الجمهور إلى مواصلة الدعاء لأنغام حتى تتجاوز مرحلة التعافي تمامًا وتعود إلى جمهورها بخير وسلامة.