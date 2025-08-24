قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
فينجادا يتنبأ: مصر ستتأهل إلى كأس العالم 2026 .. وانتقال «زيزو» للأهلي صدمة
فينجادا: حسين لبيب سر فشل عودتي للزمالك.. وساهمت في حل أزمة شيكابالا مع لشبونة
أرض أكتوبر فضحت المجلس.. تامر عبدالحميد يُطالب إدارة الزمالك بتوضيح ملف «الحساب المشترك»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها

الفنانة جميلة عزيز و الفنانة أنغام
الفنانة جميلة عزيز و الفنانة أنغام
أوركيد سامي

دعمت الفنانة جميلة عزيز الفنانة أنغام في أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت جميلة عزيز في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: «للغالية الموهوبة، الفنانة الكبيرة والعظيمة أنغام، بدعي ربنا كل ليلة يعافيكِ ويردّكِ بألف صحة، ويخفّف عنكِ كل وجع، يا حبيبة ملايين المحبين في كل مكان بالعالم. كل أهلك ومحبينك بيدعوا لكِ، وأنا كمان بدعيلك من قلبي. بحبك جدًا، وألف سلامة عليكِ، وإن شاء الله تقومي لنا بمليون سلامة».

يُذكر أن الإعلامي محمود سعد طمأن جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية بعد الجراحة الدقيقة التي أجرتها مؤخرًا في البنكرياس داخل أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة ميونخ الألمانية.

وأوضح سعد في منشور عبر فيسبوك أن نتائج التحاليل الأخيرة جاءت مبشرة، قائلاً: «الأرقام تقترب جدًا من المعدلات الطبيعية»، مضيفًا أن الأطباء نصحوا أنغام بالمشي خارج غرفتها، كما أنها بدأت تتناول الطعام بشكل طبيعي.

ونفى محمود سعد ما تردد حول وجود خُراج في البنكرياس أو تعرض أنغام لأي خطأ طبي أثناء العملية، مؤكدًا أن المضاعفات التي واجهتها أمر وارد في مثل هذا النوع من الجراحات الكبيرة والمعقدة.

كما شدد على أن أنغام لم تُجرِ ثلاث عمليات كما أُشيع، بل خضعت لجراحة واحدة فقط. وأشار إلى أن الألم الذي كانت تعانيه بدأ يتراجع تدريجيًا، مؤكدًا أن المحنة التي مرت بها كشفت عن حالة حب صادقة وقوية من جمهورها، وهي تستحقها لما قدمته من جهد وتعب طوال مسيرتها الفنية.

واختتم محمود سعد تصريحاته بدعوة الجمهور إلى مواصلة الدعاء لأنغام حتى تتجاوز مرحلة التعافي تمامًا وتعود إلى جمهورها بخير وسلامة.

جميلة عزيز انغام اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

ترشيحاتنا

تعليق الصور

هل تعليق الصور على الحائط حرام؟ أمين الفتوى يجيب

قافلة الأوقاف

لمواجهة الغُرم ودعم الغارمات.. قوافل توعوية للأوقاف بجميع المحافظات

يوم السرد القرآني

جامعة الأزهر تعلن انطلاق مبادرة يوم السرد القرآني للطلاب والطالبات

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد