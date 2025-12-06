وزارة الأوقاف تطلق 13 قافلة رحمة ومواساة خلال شهر ديسمبر الجاري

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 13 قافلة ضمن برنامج قوافل الرحمة والمواساة، والتي تأتي في إطار الدور الدعوي والعلمي والثقافي للوزارة، وحرصها على تعزيز مشاركتها المجتمعية مع مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى دعم جهود نشر الفكر المستنير، وتأكيد رسالتها الإنسانية في مد جسور الرحمة والمساندة بين أفراد المجتمع.



ومن المقرر أن تتحرك هذه القوافل خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2025 إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، بهدف تقديم الدعم المعنوي والوجداني للمستفيدين، وبث روح الأمل في نفوسهم، وتعزيز قيم التكافل والرحمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة في تقديم رسالة إنسانية تتجاوز الجانب الدعوي لتصل إلى جميع شرائح المجتمع، مع التأكيد على دور الوزارة في مدّ يد العون والمساندة لكل محتاج.

وأطلقت وزارة الأوقاف صباح اليوم ، فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي دأبت الوزارة على تنظيمها والإشراف عليها سنويا.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن هذه المسابقة باتت منصة لاكتشاف أصحاب المواهب المتميزة في حفظ وتلاوة كتاب الله، والذين يتفضل الرئيس بتكريمهم في احتفال ليلة القدر .

ولفت الأزهري إلى أن المسابقة تأتي هذا العام متكاملة مع برنامج « دولة التلاوة »، الذي حظي بترحيب واسع داخل مصر، وامتد صداه إلى خارجها ليصل إلى عدد من دول العالم، موضحًا أن المسابقة العالمية تستهدف في الأساس المتسابقين من خارج مصر، إلى جانب مشاركة النماذج المتميزة من أبناء الوطن في الداخل، وأن اقترانها بأولى نسخ مسابقة «دولة التلاوة» يمثل بشارة بتوفيق الله لمصر في هذا الميدان.

ووجّه وزير الأوقاف خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذه النسخة من المسابقة، معربًا عن اعتزازه العميق بالتراث المصري في فنون التلاوة. ولفت إلى أنه لو عدنا إلى ثلاثينيات القرن الماضي لوجدنا أن مصر قدّمت أعظم المواهب في التلاوة، غير أن كثيرًا من هذه الأصوات لم يُكتب لها أن تُسجَّل وتُحفظ بالصوت.