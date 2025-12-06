قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية
قلت أخسر ومصر تكسب.. أحمد عبد القادر ميدو يكشف كواليس التصدي لمؤامرة الإخوان أمام السفارات
شوط أول سلبي بين مصر والإمارات في كأس العرب
بعد التعرف على مجموعة مصر في المونديال.. أحمد موسى يحذر من فخ منتخب إيران
خالد الغندور يشن هجوم عنيفا على مجلس الزمالك.. تفاصيل
اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص
أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان أداة لأجهزة معادية لمصر.. والدولة وقفت ضد مخطط التهجير
الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا
اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي
إصابة قوية لـ أكرم توفيق ولوان بيريرا في مواجهة مصر والإمارات بكأس العرب
حشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاص
أحمد موسى: هل ييجي اليوم بريطانيا اللي عملت الإخوان تصنفهم تنظيم إرهابي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزارة الأوقاف تطلق 13 قافلة رحمة ومواساة خلال شهر ديسمبر الجاري

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 13 قافلة ضمن برنامج قوافل الرحمة والمواساة، والتي تأتي في إطار الدور الدعوي والعلمي والثقافي للوزارة، وحرصها على تعزيز مشاركتها المجتمعية مع مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى دعم جهود نشر الفكر المستنير، وتأكيد رسالتها الإنسانية في مد جسور الرحمة والمساندة بين أفراد المجتمع.


ومن المقرر أن تتحرك هذه القوافل خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2025 إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، بهدف تقديم الدعم المعنوي والوجداني للمستفيدين، وبث روح الأمل في نفوسهم، وتعزيز قيم التكافل والرحمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة في تقديم رسالة إنسانية تتجاوز الجانب الدعوي لتصل إلى جميع شرائح المجتمع، مع التأكيد على دور الوزارة في مدّ يد العون والمساندة لكل محتاج.

وأطلقت وزارة الأوقاف صباح اليوم ، فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي دأبت الوزارة على تنظيمها والإشراف عليها سنويا.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن هذه المسابقة باتت منصة لاكتشاف أصحاب المواهب المتميزة في حفظ وتلاوة كتاب الله، والذين يتفضل الرئيس بتكريمهم في احتفال ليلة القدر .

ولفت الأزهري إلى أن المسابقة تأتي هذا العام متكاملة مع برنامج « دولة التلاوة »، الذي حظي بترحيب واسع داخل مصر، وامتد صداه إلى خارجها ليصل إلى عدد من دول العالم، موضحًا أن المسابقة العالمية تستهدف في الأساس المتسابقين من خارج مصر، إلى جانب مشاركة النماذج المتميزة من أبناء الوطن في الداخل، وأن اقترانها بأولى نسخ مسابقة «دولة التلاوة» يمثل بشارة بتوفيق الله لمصر في هذا الميدان.

ووجّه وزير الأوقاف خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذه النسخة من المسابقة، معربًا عن اعتزازه العميق بالتراث المصري في فنون التلاوة. ولفت إلى أنه لو عدنا إلى ثلاثينيات القرن الماضي لوجدنا أن مصر قدّمت أعظم المواهب في التلاوة، غير أن كثيرًا من هذه الأصوات لم يُكتب لها أن تُسجَّل وتُحفظ بالصوت.

وزارة الأوقاف قافلة رحمة ومواساة التكافل الاجتماعي

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

بالصور

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

