الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قوافل علاجية ومعرض للمشغولات اليدوية وندوات توعوية لأسر ذوي الإعاقة بالمنوفية

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
أمل مجدى

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، ضمن المرحلة الثالثة منها، بمشاركة 257 أسرة لذوي الإعاقة بمحافظة المنوفية، تحت رعاية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومحافظة المنوفية وبمشاركة ممثلي وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان، القوى العاملة، الشباب والرياضة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للمرأة، بجانب ممثلين عن الروتاري.

المبادرة القومية "أسرتي قوتي"

وقد بدأت الفعاليات بافتتاح القافلة العلاجية، التي تُشارك بها وزارة الصحة والسكان في فعاليات المبادرة، وتلى ذلك افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتوي على عدد من المنتجات والمشغولات اليدوية للمشاركين من ذوي الإعاقة، كما تضمنت الفعاليات ندوات توعوية، والتي تأتي ضمن المبادرة.
كما شاركت داليا عاطف منسق عام المبادرة، بعرض تقديمي عن الخدمات التي تقدمها المحافظة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا دور المجلس القومي في حماية المرأة والطفل ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، وتوفير الخدمات الصحية وأوجه الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وكذلك عرض الجهود في توفير برامج الكشف المبكر عن الإعاقات، وطرق وأوجه التدخل المبكر للحد من الإعاقة، كما ناقشت منسق المبادرة مفهوم التمكين الإقتصادي، ودوره في تحسين مستوى المعيشة.


وعقب العرض التقديمي تم تكريم الأبطال الباراليمبين من جامعة المنوفية وعدد من المدارس بالمحافظة. 
على جانب آخر، ناقش الحاضرون والمشاركون التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمع ممثلي الجهات المعنية بالمحافظة إلى آرائهم واستفساراتهم المتنوعة حول الخدمات المتوفرة في نظاق المحافظة، وإجراءات الحصول على هذه الخدمات.
وخلال الفعاليات تم افتتاح بازار ومعرض صور للمشاركين من ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من الأشطة الترفيهية والموسيقية، لأبطال ذوي الإعاقة السمعية.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس مستمر في تنفيذ فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، لتحقيق أعلى معدلات للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة وتمكينهم في قطاعات عدة, لافتة إلى أن المجلس انتهى حتى الآن من تنفيذ فعاليات المبادرة في 9 محافظات ضمن المرحلة الثالثة منها.
الجدير بالذكر أن هذه الفعالية يأتي بالتعاون مع روتارى مصر لجنة الصم و ضعاف السمع  ومحافظة المنوفية، والمنطقة الإنرويلية.

