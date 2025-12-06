قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية
قلت أخسر ومصر تكسب.. أحمد عبد القادر ميدو يكشف كواليس التصدي لمؤامرة الإخوان أمام السفارات
شوط أول سلبي بين مصر والإمارات في كأس العرب
بعد التعرف على مجموعة مصر في المونديال.. أحمد موسى يحذر من فخ منتخب إيران
خالد الغندور يشن هجوم عنيفا على مجلس الزمالك.. تفاصيل
اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص
أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان أداة لأجهزة معادية لمصر.. والدولة وقفت ضد مخطط التهجير
الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا
اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي
إصابة قوية لـ أكرم توفيق ولوان بيريرا في مواجهة مصر والإمارات بكأس العرب
حشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاص
أحمد موسى: هل ييجي اليوم بريطانيا اللي عملت الإخوان تصنفهم تنظيم إرهابي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد التعرف على مجموعة مصر في المونديال.. أحمد موسى يحذر من فخ منتخب إيران

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد مجموعة ضعيفة في كأس العالم، موضحا أن مجموعة مصر قوية ويمكن وصفها بأنها في المتناول.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن حسام حسن قادر على كتابة تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم في كأس العالم بدول أمريكا الشمالية.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب بلجيكا الذي فازت عليه مصر وديا في الكويت، ليس هو نفس المنتخب الذي سوف نلتقي به في كأس العالم لكرة القدم.

وتابع: بحذر من المنتخب الإيراني من دلوقتي، لأنه قوي ويلعب كورة كويسة وبيشارك كتير في كأس العالم، معلقا: عندنا نجوم عالميين مثل محمد صلاح ومرموش، وربنا يكرمنا إن شاء الله، زي ما أكرمنا وبيكرمنا دايما.

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو مصر منتخب مصر المونديال

