بعد التعرف على مجموعة مصر في المونديال.. أحمد موسى يحذر من فخ منتخب إيران

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد مجموعة ضعيفة في كأس العالم، موضحا أن مجموعة مصر قوية ويمكن وصفها بأنها في المتناول.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن حسام حسن قادر على كتابة تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم في كأس العالم بدول أمريكا الشمالية.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب بلجيكا الذي فازت عليه مصر وديا في الكويت، ليس هو نفس المنتخب الذي سوف نلتقي به في كأس العالم لكرة القدم.

وتابع: بحذر من المنتخب الإيراني من دلوقتي، لأنه قوي ويلعب كورة كويسة وبيشارك كتير في كأس العالم، معلقا: عندنا نجوم عالميين مثل محمد صلاح ومرموش، وربنا يكرمنا إن شاء الله، زي ما أكرمنا وبيكرمنا دايما.