أحمد موسى: هل ييجي اليوم بريطانيا اللي عملت الإخوان تصنفهم تنظيم إرهابي؟

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا تحدث عن احتمالية قيام بريطانيا بوضع الإخوان تحت مراجعة دقيقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هل في يوم من الأيام بريطانيا اللي عملت جماعة الإخوان تصنف الإخوان تنظيم إرهابي؟ ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لو أمريكا عملت كده بريطانيا هتعمل كده على طول ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هل ممكن تقوم بريطانيا بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية "، مضيفا:" بريطانيا يتواجد على أراضيها اعداد كبيرة من عناصر الجماعة الإرهابية ".