أحمد موسى: علاقات عسكرية متنامية بين مصر والصين وتقنيات جديدة في الصناعة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر نجحت في تقوية علاقاتها العسكرية مع الصين خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل نقل تكنولوجيات حديثة تدخل في مجال التصنيع العسكري.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تعمل بكامل إمكاناتها للاستفادة من هذا التعاون، موضحًا: "قدرنا نقوي علاقتنا العسكرية مع الصين… وإحنا صنعنا بالتكنولوجيات".



وشدد على أن مصر تمتلك إمكانات عسكرية قوية ومتميزة، وتواصل تطوير قدراتها من خلال شراكات دولية، في مقدمتها التعاون مع الصين.



